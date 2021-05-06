Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Covid-19’u bitirmek için böyle yürüdüler

Hijyen kurallarına uyulmaması, aşı konusunda etkisiz politika ve sosyal mesafeye dikkat edilmeme gibi birçok unsurun bir araya gelmesi sonucunda Hindistan Covid-19 kabusunu yaşıyor… Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da hafta sonu Gujarat kentinde binlerce kadın ve erkeğin sosyal mesafeye uymayarak yürüyüş yapması ve “Covid-19’u yok edeceğine” inandıkları su testileriyle yürümesi yetkilileri harekete geçirdi.

Bölgede yaşayan bir din insanının “tanrılar kızdığı için Covid-19 oldu” sözleri sonrasında Baliyadev Tapınağı’na su taşınmasının Covid-19 salgınını bitireceğini söylemesinin ardından çok sayıda insan “Covid-19’u durdurma yürüyüşü” halini alan etkinliğe katıldı. Kamuya açık alanda etkinlik düzenlenmesinin yasak olduğu ülkede binlerce erkek ve kadının sosyal mesafeye uymadan yürümesi tepki çekti.

KADINLAR SU TESTİSİ TAŞIDI, ERKEKLER DAVUL ÇALDI

Kimsenin yüzünde maske olmaması dikkat çekerken, kadınların başının tepesinde su testisi ve ibrik taşıdığı görülürken erkekler de davul çalarak yürüyüşe eşlik etti.

Görüntülerin kısa bir sürede yayılmasının ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Hindistan’da bu görüntülerin çıkmasından çok kısa bir süre sonra önceki gün benzer bir olay yaşandı. Yaklaşık 500 kişi benzer bir yürüyüş gerçekleştirirken dün 46 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

ÜLKEDE BUGÜN EN ACI REKOR KIRILDI

Covid-19 salgınında günlük vaka ve can kayıpları sayısında yaşanan artışın ardından hastanelerde oksijen ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanan Hindistan’da, bugün günlük pozitif vaka ve can kaybı sayılarında yaşanan artışta yeni bir rekor kırıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 412 bin 262 pozitif vakanın tespit edildiği, toplam Covid-19 vaka sayısının 21 milyon 77 bin 410’a yükseldiği ve Hindistan’da salgının başlangıcından bu yana günlük vaka sayısındaki artışta yeni rekorun kırıldığı kaydedildi.

Bakanlık, ülkede son 24 saat içinde 3 bin 980 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan’da can kaybı sayılarında da yeni rekorun kayda geçtiğini ve toplam can kaybı sayısının 230 bin 168’e yükseldiğini aktardı. Bakanlık, Hindistan’da salgının başlangıcından bu yana ise 17 milyon 280 bin 844 kişinin tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.

PARKLAR KREMATORYUM OLUYOR

Hindistan’da Covid-19 salgınında günlük vakalarda ve can kayıplarında yaşanan korkutan artış nedeniyle tedavi için hastanelerde yer bulunamıyor. Ayrıca krematoryumlarda yaşanan yoğunluk sonucu ülkede park ve sokaklar neredeyse bir krematoryumlarda dönüştürülüyor. Salgında hayatını kaybedenler ise park ve sokaklarda kurulan bu alanlarda topluca yakılıyor.