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Ürdün’de yoğun bakımda oksijen faciası: 6 hasta can verdi

Ürdün'de corona virüsü hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede oksijen faciası yaşandı. Yoğun bakım servisinde oksijen kesintisi nedeniyle 6 hasta hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:39, 13/03/2021
HaberlerDünya
Ürdün’de yoğun bakımda oksijen faciası: 6 hasta can verdi

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, Ürdün’de bugün facia gibi bir olay yaşandı. Başkent Amman’ın batısındaki Salt şehrinde yeni yapılan devlet hastanesinde oksijen sistemi krizi meydana geldi.

Hastanenin corona virüsü hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisine uzun süre oksijen verilemedi. Yoğun bakımda solunum desteğiyle yaşayan 6 hasta, oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI HASTANE KAPISINA DAYANDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından hasta yakınları, hastanenin kapısına dayandı. Sağlık Bakanı Nathir Obeidat hastaneye gelirken, güvenlik güçleri hasta yakınlarını sakinleştirmek ve olayları önlemek için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Güvenlik güçleri hastane çevresini çembere aldı.

Bakan Nathir Obeidat olayın sebebinin henüz bilinmediğini ancak incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

İNGİLİZ MUTASYONUYLA BOĞUŞUYOR

Ürdün son dönemde İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsü mutasyonuyla mücadele ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta salgına karşı önlemler sıkılaştırılırken, cuma günleri tam kapanma uygulaması yeniden devreye sokuldu.

Ürdün’de geçtiğimiz perşembe günü açıklanan rakamlara göre 8 bin 300 yeni vaka kayıtlara geçmişti. Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan ülkede, salgın başından bu yana 464 bin vaka ve 5 bin 224 can kaybı meydana geldi.

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Yayınlanma Tarihi:14:32,