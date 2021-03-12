Corona salgınıyla zirve yaptı: Dünya oksijen bulamıyor

Corona virüsü salgını dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, sağlık sektöründe ciddi sorunlar yaratmayı da sürdürüyor. Salgın süreci büyük bir sorunu da gözler önüne serdi.

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen panelde, dünyanın medikal alanda kullanılan oksijen eksikliğine dikkat çekildi. Panele, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve eski ABD Başkanı Bill Clinton da katıldı.

‘YETİŞKİNLERİN YÜZDE 40’I KURTARILABİLİR’



Panelde söz alan Bill Clinton, “Eğer zengin bir ülkede yaşıyorsanız, kandaki oksijen oranınız düşükse doktorlar bunu tedavi edecek ekipmanlara sahip. Ancak dünyanın öteki bölgelerinde bu hala bir ölüm emri olabilir. Covid-19’la beraber sağlıkta eşitliğe yönelik kriz şiddetlenmiş durumda” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini aktaran Dr. Fauci ise, her yıl 500 bin yenidoğanın medikal oksijen eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Oksijene ulaşılması halinde zatürreden ölen yetişkinlerin yüzde 40’ının önlenebileceğini savundu.

‘HİÇ BÖYLE YÜZÜME VURULMAMIŞTI’



Dr. Fauci, “Açıkça dile getirilmesi gereken büyük bir sorunla mücadele ediyoruz. 40 yıldır bu işin içindeyim ancak corona virüsü nedeniyle ABD’de oksijen yetersizliği yaşayana dek, yoksul ülkelerde ne olduğunda dair bu durum hiç böyle yüzüme vurulmamıştı” ifadelerini kullandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. John Nkengasong, medikal oksijen yetersizliğinin Afrika Birliği için büyük bir sorun olduğunu, önlenebilecek birçok ölümün oksijene erişimin zamanında sağlanamadığı için engellenemediğini vurguladı. Dr. Nkengasong, “Corona virüsü salgınında, 55 üye ülke ve 1.2 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasında yalnızca 68 noktada oksijen üretimi yapılıyor” diye konuştu.

TEST EKİPMANI DA YOK



Botswana eski Sağlık Bakanı Joy Phumaphi ise farklı bir soruna daha dikkat çekti. Teşhis için gerekli tıbbi ekipman eksikliğine vurgu yapan Phumaphi, “En büyük sorunlardan biri hastalara yanlış teşhis koymak. Kandaki oksijen seviyesi düşük olan hastaların yüzde 80’i, gerekli test ekipmanı bulunmadığı için tespit edilemiyor. Bunlar oldukça basit ekipmanlar” dedi.