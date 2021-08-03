Yeşiller, “acil iklim koruma programı”nı tanıttı

Almanya'da son dönemde yapılan gaf ve skandallarla seçimlere sayılı günler kala anketlerde geride kalan Yeşiller Partisi "acil iklim koruma programı"nı tanıttı.

SOZCU.COM.TR

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Gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde yaşanan parti içi kriz ve gerilimlerle anketlerde geride kalan Yeşiller Partisi, yeni kampanyasını ve programını tanıttı.

İklim Koruma Bakanlığı adlı bir bakanlığın da ilk kez başlatılacağı bu programda küresel iklim krizinin durdurulması ve 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması’na uyulması gibi amaçlar yer alıyor.

Oluşturulacak bu bakanlığın hükümet içerisinde bir İklim Hareket Gücü oluşturacağı ve hükümetle koordine bir şekilde çalışmalarını yürüteceği belirtildi.

Yeşiller Partisi, “Oluşturulacak yeni bakanlık Paris Anlaşması’na aykırı kararlar alan diğer bakanlıklar üzerinde söz sahibi olacak. Kabine içerisinde iklim değişikliğini engellemeyi hedefleyen kararlar alınacak ve veto etme hakkı da olacak” açıklamasını yaptı.

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