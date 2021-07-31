Yunanistan alevler içerisinde, köyler yandı kentler boşaltılıyor

Yunanistan’da çıkan orman yangınlarında bugün bir köydeki 40 evden 30 tanesi tamamen yandı, köy boşaltıldı. Üç kenti boşaltma hazırlığı başlatıldı. Turizmin tatil beldesi Mikonos adasında çıkan yangında ise bir villa yandı, turistler korku dolu anlar yaşadı.

YAŞAR ANTER

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Yunanistan'da bugün çıkan yangınlar ülkede kabus yaşanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde Achaia ilinde çıkan yangın Lampiri, Ziria ve Eigila kentlerinin boşaltılması için çalışmalar başladı. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Ziria köyünün içine giren alevler köydeki 30 evi tamamen yaktı, 20'ye yarın araç kül oldu.

Köyün zamanında boşaltılması nedeniyle ile can kaybı olmadığını belirten Ziria köyünün bağlı olduğu Egialia Kenti Belediye Meclisi başkanı George Dinos “Alevler köyün bir yanından girdi ve öbür yanından çıktı. Büyük bir kabustu, engel olunamadı. En büyük şansımız köyü zamanında boşaltmamız nedeniyle can kaybının olmaması ancak köylülerin maddi zararı çok büyük” dedi.

ULUSAL KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Achaia ile Atina'yı birbirine bağlayan ulusal karayolunun 4-5 noktadan yangın nedeiyle tamamen kapandığı belirtildi. Yolun bir bölümün ise kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Yunanistan'da itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra askeri birliklerde yangın ile mücadelede alarma geçirildi. Bölgede halen 200 orman işçisi 45 arazöz, 6 uçak, 8 helikopter ve iş makinalarının söndürme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Zampiri ile Kameres köylerininde tahliye edilmesi için çalışmalara başlandığı belirtildi.

SOSYETENİN TATİL ADASI MİKONOS’TA KABUS YAŞANDI

Ege'de dünya jet sosyetesinin tatil adası Mikonos'ta ğle saatlerinde çıkan yangın ise tatilcilere kabus dolu anlar yaşattı. Paraga yolu üzerindeki çıkan yangında 6 lüks villanın bulunduğu sitenin içerisine giren alevler paniş yaşanmasına neden oldu. Villalardan birinde ciddi hasar oluştu. Makilik alanda çıkan ve villanın birine büyük zarar veren yangında villada kalan yabancı turistleri tahliye edildiği belirtildi. Yangında üç motosiklet ile iki otomobilinde kül olduğu belirtildi. Yangın üç saat içerisinde kontrol altına alınabildi.