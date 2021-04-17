Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunanistan ile İsrail arasında bir anlaşma daha

Yunanistan ile İsrail arasında 'uluslararası uçuş eğitim merkezi' anlaşması imzalandı.

Güncellenme: 16:56, 17/04/2021
HaberlerDünya
Yunanistan ile İsrail arasında bir anlaşma daha

Yunanistan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Yunanistan ve İsrail, Mora Yarımadası’nda yer alan Kalamata Havalimanında uluslararası bir uçuş eğitim merkezi kurulması için anlaşma imzaladığını belirtti.

Anlaşma, Yunanistan Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürü Koramiral Theodoros Lagios ile İsrail Uluslararası Savunma İş Birliği Merkezi Başkanı Tuğgeneral Yair Kulas arasında Atina’da imzalandı. İmza törenine ayrıca Yunanistan’daki İsrail savunma ataşesi Albay Ossi Pinto da katıldı.

İlginizi Çekebilirİsrail Yunanistan'la 1.6 milyar dolarlık anlaşmayı onayladıİsrail Yunanistan'la 1.6 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı
Dolar İsrail Yunanistan