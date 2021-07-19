Yunanistan’ın sebep olduğu insanlık dramını bütün dünya gördü

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan’ın ölüme terk ettiği mültecilerin yaşadıkları dramı uluslararası kamuoyuna duyurmayı başardı. Türk yetkililer New York Times’ın Türkiye muhabiri Carlotta Gall ve foto-muhabirlerini rutin bir devriyeye davet etti. Devriye sırasında Yunanistan tarafından geri itilen onlarca mültecinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmasını kayıtlar altına alan New York Times, çarpıcı fotoğraflarla kapsamlı bir haber hazırladı.

Haberde mültecilerin, “Bizi ölüme terk ettiler” sözü manşet olarak kullanılırken, “Yunanistan yasalara aykırı olarak insanları geri iterken, Türk yetkililer gazetecileri devriyeye davet ederek olayları ilk elden görmemizi sağladı. Türk Sahil Güvenlik teknesi, bot içerisindeki mültecileri buldu. Önce çocukları ve kadınları gemiye aldılar daha sonra yetişkin erkekleri” ifadesi kullanıldı. Çocukların ve kadınların ıslak ve üşümekten titrediğini aktaran New York Times muhabiri, Afganistan’dan gelen yaklaşık 20 kişinin karanlıkta, saatlerce akıntıya kapılıp gittiğini ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin onları kurtardığını yazdı.

Kurtarılan mülteciler, Yunanistan’ın Midilli adasından kovulduklarını ve hem belgelerine hem paralarına hem de telefonlarına el konulduğunu söyledi. Gazeteye konuşan 21 yaşındaki Ashraf Salih, “Bizi tekmelediler, çocukları, kadınları ve erkekleri herkesi dövdüler. Bize bir şey demediler ve bota bindirip geri gönderdiler” dedi.

Gazeteye konuşan Türk yetkililer, gazeteciler tarafından çok nadiren görülen bu olayın Yunanistan tarafından çok sık yapıldığını söyledi. Gazete, “Yunanistan kendi topraklarına gelen ve sığınma talebinde bulunanları adalarından kovmaya ve onları Türk karasularına bırakmaya başladı” yorumunu yaptı. Öte yandan Birleşmiş Milletler’in mültecilerden sorumlu üst düzey yetkilisi Philippe Leclerc, “Biz çok sayıda şikayeti belgeleriyle Yunanistan’a ilettik fakat bir yanıt alamadık” dedi.

“GÖKTEN DÜŞMEDİLER”

Makalede, Türkiye’nin dünyadaki en kalabalık mülteci topluluğuna sahip olduğu belirtilirken, Yunanistan’ın yaptıklarının ise Türkiye’nin çok gerisinde kaldığı aktarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı’nda görevli Kıdemli Binbaşı Sadun Özdemir de gazeteye açıklama yaptı. Kurtardıkları mülteciler hakkında, “Onların Yunanistan tarafından itildiği aşikar. Onların gökten düşmediği bariz” dedi. Özdemir, Yunan sahil güvenlik gemilerinin iple botları çektiği ve Türkiye karasularına girmelerine yakın da ipi kestiklerini söyledi.

Özdemir, “Bu bot birkaç dakika içinde batabilirdi çünkü hem çok kalabalıktı hem de çok dayanıksız bir malzemeden yapılmıştı. O bot batsaydı, o insanların büyük çoğunluğu boğulabilirdi” dedi. New York Times’a konuşan Aegean Boat Report isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Tommy Olsen, “Belgelerimiz ve kayıtlar kurtarılan bu kişilerin Yunanistan’ın Midilli adasına gittiğini ve orada bir süre bulunduklarını gösteriyor” dedi.