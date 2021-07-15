Yunanistan’ın geri gönderdiği mülteciler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Temmuz saat 06.40 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 31 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan bugün Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde lastik botta Yunanistan’a geçmek isteyen 12 göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye hareket etti.

Çeşitli milletlere mensup çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 12 kişi kıyıya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.