2021 YKS sınavı: Ne zaman başlıyor? ÖSYM’den cevaplar!

Üniversite sınavına dair Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tüm soruları yanıtladı. Sınava girecek olan adayların yanında olması gereken belgeleri açıklayan kurum, “sürücü belgesi” üzerinden adayları uyardı!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına dair “kılavuz” üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Üniversiteye girmek isteyen adayların gerek pandemi üzerinden gerek sınava dair merak ettiği soruları cevaplayan kurumdan önemli bilgiler.

YKS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı!

ÖSYM AİS sayfasında 2021 YKS sınav yerleri giriş belgesi, 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'ta yayınlandı!

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sınavında adayın yanında bulunması gerekenler nelerdir?

Sınav giriş belgesi

C. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir!

2021 YKS sınav saatleri

YKS'ye girecek olan adaylar için sınav saatleri: 1. Oturum (TYT), 26 Haziran 2021 saat 10.15'te başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek. YKS’de 2. Oturum (AYT), 27 Haziran 2021 saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek. 3. Oturum (YDT), 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

2021 YKS soruları, cevapları, sınavdan sonra ÖSYM AİS sayfasında ve ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanacak. AİS sayfasında tüm sorular belirli bir süre içinde gösterilirken, ÖSYM'nin web sitesinde soruların sadece yüzde 10'u gösterilecek.

YKS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarda 4 yanlış, 1 doğruyu götürüyor. Bu sistem 202 YKS sınavı için de geçerlidir.

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak.