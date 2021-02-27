MEB tarafından yapılan “1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır” açıklamanın ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’den yüz yüze sınav tepkisi geldi.

“GENÇLERİMİZİN SAĞLIĞINI VE GELECEĞİNİ RİSKE ATMAYIN”

Sosyal medya hesabından gelişmiş hiçbir ülkenin pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmadığını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Eğitim ciddiyetle yürütülmesi gerekirken;

* Sınavlar için bir “var” bir “yok” demek tutarsızlık ve ciddiyetsizliktir.

* Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın…