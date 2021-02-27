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Akşener’den yüz yüze sınav tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelişmiş hiçbir ülkenin pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmadığını belirterek "Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:16, 27/02/2021
HaberlerEğitim
Akşener’den yüz yüze sınav tepkisi

MEB tarafından yapılan “1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır” açıklamanın ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’den yüz yüze sınav tepkisi geldi.

“GENÇLERİMİZİN SAĞLIĞINI VE GELECEĞİNİ RİSKE ATMAYIN”

Sosyal medya hesabından gelişmiş hiçbir ülkenin pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmadığını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Eğitim ciddiyetle yürütülmesi gerekirken;

* Sınavlar için bir “var” bir “yok” demek tutarsızlık ve ciddiyetsizliktir.

* Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın…

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İYİ Parti meb Meral Akşener Milli Eğitim Bakanlığı Pazartesi salı sınav sosyal medya yüz yüze
Yayınlanma Tarihi:18:14,