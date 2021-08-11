ALES başvurusu için son gün! ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuru işlemleri için son gün geldi. ALES başvuruları için ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılarak kayıt işlemi gerçekleştirilecek ve sınav ücreti ödemesiyle başvurular tamamlanacak. ALES başvuru ücreti 145 lira olarak belirlendi.

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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 19 eylül tarihinde gerçekleştirilecek ALES-2 sınavı için başvurular bugün itibariyle sona eriyor. İşte ALES başvuru detayları ve sınav tarihi…

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle:

“2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) için 11 Ağustos 2021 son başvuru günüdür.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23:59’da sona erecektir.”

ALES BAŞVURU SAYFASI

ALES NE ZAMAN?

ALES 2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti 145 lira olarak belirlendi.

BAŞVURU İŞLEMİ

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.