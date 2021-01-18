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EBA TV’de yeni haftanın ders programı ve 18 Ocak canlı ders saatleri belli oldu

EBA'da yeni haftanın ders programı belli oldu. EBA TV'de canlı ders anlatımları bugün 09:00'dan 15:00'e kadar sürüyor olacak. Okulların pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle öğrenciler dersleri EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden takip edebiliyor.

Güncellenme: 07:36, 18/01/2021
Haberler Eğitim
EBA TV’de yeni haftanın ders programı ve 18 Ocak canlı ders saatleri belli oldu

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitimde haftanın ders programı belli oldu. Ağırlıklı olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kullandığı EBA sistemi üzerinden canlı derslerin haricinde, ders konularına ait testleri ve videoları da bulmak mümkün. İşte EBA Tv’de haftanın ilk günü için yayınlanan ders programı…

17 OCAK EBA TV DERS PORGRAMI YAYINLANDI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA”ÇALIŞMALARIM” SAYFASI NEDİR?

Çalışmalarım sayfasında öğretmeninin gönderdiği çalışmaları görebilirsin. Çalışmalarını tarihine ve durumuna göre filtreleyerek geçmiş ya da devam eden çalışmalarını inceleyebilirsin.

EBA “DİJİTAL ÇALIŞMALAR” NEDİR?

EBA içerisindeki dijital içeriklerden oluşan çalışmalardır. Bir dijital çalışma, konu anlatımı, alıştırma, tarama testleri gibi farklı eğitsel içeriklerden oluşabilir. Öğretmenlerin, EBA'da yer alan içerikleri sana pekiştirmen için yollayabilir.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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