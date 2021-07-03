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İkinci maaş şoku yaşayan emekli öğretmenlere Bakan Selçuk’tan seramik kursu daveti

Geçtiğimiz günlerde ek ders ücretleriyle ilgili kararla şok yaşayan emekli öğretmenlere Milli Eğitim Bakanı'ndan gelen davet dikkat çekti. Bakan Selçuk, 400 bin emekli öğretmeni halk eğitim merkezlerindeki kurslarda hobi kazanmaya davet etti.

Güncellenme: 11:54, 03/07/2021
HaberlerEğitim
İkinci maaş şoku yaşayan emekli öğretmenlere Bakan Selçuk’tan seramik kursu daveti

Kamuda iki maaşlı, üç maaşlı, 5 maaşlı personel sayısı giderek artarken, Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde emekli öğretmenlerin ücret karşılığı derse girmesi halinde, emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğine karar verdi. Bu gelişmenin hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gelen davet dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’daki hesabından, “Yeni bir hayata yelken açan yaklaşık 400 bin emekli vatandaşımıza rüzgâr olma niyetiyle bir mektup gönderiyoruz. 3 bin 700’e yakın farklı kurs programı olan halk eğitimi merkezlerimizin ve yüreğimizin kapılarını ardına kadar açtık. Dinlenmek, eğlenmek, öğrenmek isteyenleri bekleriz” notuyla 400 bin emekliye gönderdiği mektubu paylaştı.

‘YANINIZDA OLALIM İSTEDİK’

Bakan Selçuk, emeklilere, sağladıkları katkılar için teşekkür ederek, “Artık kendinizden bahsederken ’emekliyim’ diyeceğiniz bir dönemdesiniz. ‘Emekli’ demek; bir anlamda ‘uzun yıllar, günler, geceler boyu çalıştık, emek harcadık’ demek.

Kelimenin kendi bile çektiğiniz zahmetlerin göstergesi. Öncelikle ülkemize sağladığınız bu büyük katkı için teşekkür etmek isterim. Eminiz ki çalışma hayatına başladığınız ilk günden, ’emekli oldum’ dediğiniz güne kadar pek çok hayal kurdunuz. Biz de bu hayallerin başladığı yerde açık bir kapı olarak yanınızda olalım istedik” dedi.

Bakan Selçuk, halk eğitim merkezlerine davetinde şunları kaydetti:

“Halk eğitimi merkezlerimizde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar 3 bin 645 farklı kurs imkânıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz. Emeklilik döneminize katkı sağlayacak bu ücretsiz kurslarla hayatınızın bu diliminde yaşayabileceğiniz olası sorunlarla başa çıkma sürecinizi kolaylaştırmayı ve belki de yıllar boyu yaşamaya fırsat bulamadığınız farklı deneyimlere ulaşmanızı da amaçlıyoruz. Hani hep ’emeklilikle yeni bir hayata yelken açıyoruz’ denir. Bizim çabamız da bu yelkene rüzgâr olabilmek. Emeklilik yoluna çıkmadan önce halk eğitimi merkezlerimize uğramanız ve bir yorgunluk kahvemizi içmeniz, bizi çok mutlu edecek.”

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Yayınlanma Tarihi:11:38,