İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı tarihi belli oldu

Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. MEB tarafından düzenlenecek ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencileri katılacak. İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için tarih açıklandı. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 5 Eylül saat 10.00'da yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.