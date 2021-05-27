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KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı mı?

KPSS için geri sayım sürüyor. Kamu kuruluşlarında görev almak isteyen memur adaylarının giriş yaptığı KPSS başvuru işlemleri başlıyor. KPSS başvurusu 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

Güncellenme: 12:11, 27/05/2021
HaberlerEğitim
KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Memur adaylarının hazırlıkları devam ederken bir yandan da KPSS başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. KPSS genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri sınavı 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz yıl yapılan KPSS başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. Bu yılın sınav ücreti henüz açıklanmadı.