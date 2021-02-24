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KPSS ne zaman? 2021 KPSS başvuru tarihleri belli oldu

Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü KPSS sınav tarihi ve başvuru zamanı belli oldu. KPSS lisans oturumları 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Güncellenme: 15:18, 24/02/2021
HaberlerEğitim
KPSS ne zaman? 2021 KPSS başvuru tarihleri belli oldu

KPSS, her yıl belirli dönemlerde ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS için tarihler ÖSYM sınav takvimi ile açıklandı.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz yıl yapılan KPSS başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. Bu yılın sınav ücreti henüz açıklanmadı.

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