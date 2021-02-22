Okullar ne zaman açılacak, haftada kaç gün olacak?

Geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler kapsamında okulların ne zaman açılacağı belirlendi. Buna göre 15 Şubat itibarıyla köy okulları, 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullar, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime dair internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Usul ve esasların belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

* 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

ÖĞRENCİLER MÜFREDATIN TAMAMINDAN SORUMLU

* Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

* Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

* Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

GELMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILMAYACAK

* Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

BİR DERS 30 DAKİKA OLACAK

* İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.

OKULLAR LİSELER İÇİN DE AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçilecek yüz yüze eğitimin esaslarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, “Bilindiği üzere 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla 12'inci sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçileceği ve mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacağı bildirilmiştir” denildi.

1 Mart'tan itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri'nde yüz yüze eğitimlere tüm sınıf seviyelerinde başlanacak. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Liseleri alan/dal derslerinde, “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlanan ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı' kullanılacak.

UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE, TEORİK DERSLER UZAKTAN

Uygulamalı dersler yüz yüze, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu'nca planlama yapılacak. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liseleri'nin 12'nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak. Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri ise “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlandı.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup, devam zorunluluğu aranmayacağı belirtildi. Eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine ise uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. (İHA)