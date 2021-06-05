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Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaokulda yüz yüze eğitim başlıyor…

Ortaokul öğrencileri için de okullar açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” açıklamasında bulundu. Ortaokullarda haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Güncellenme: 14:34, 05/06/2021
HaberlerEğitim
Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaokulda yüz yüze eğitim başlıyor…

Kademeli normalleşme adımları kapsamında okulların açılacağı ve hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı belli oldu. Bu hafta itibariyle ilkokullar yüz yüze eğitim almaya başlarken, ortaokul ve liseler ise 7 Haziran’da açılacak.

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.

Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.

*Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

KÖY VE SEYREK NÜFUSLU YERLEŞİMLERDE 5 GÜN

*Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.