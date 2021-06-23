ÖSYM sınav kuralları nelerdir?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her sene onlarca kez sınav yapmaktadır. Sınavlara giren adaylar için sınav öncesi ve sınav zamanında neler yapılmasını gerektiğini açıklayan kurum, kurallara dair önemli bilgiler verdi.

ÖSYM sınav kuralları

15 dakika kuralı: ÖSYM'nin en dikkat çeken kuralına göre; sınav saat kaçta başlayacaksa, sınav başlamadan 15 dakika önce sınav binasında olunması gerekmektedir. 10.30'ta başlayan sınav için aday en geç 10.15'te sınav binasına girmesi gerekmektedir. 10.15'ten sonra hiçbir aday sınavın yapıldığı binaya girmeme kuralı konulmuştur.

Sınava girecek olan adayların yanında haberleşme araçları (cep telefonu, bluetooth/wireless araçlar, radyo) ile girmesi yasaktır.

Bıçak, çakı, silah gibi teçhizatlarla sınava girmesi yasaktır.

Sınav başladıktan sonra

Adayların kendi aralarında konuşması yasaktır.

Silgi, kalem gibi isteklerde bulunması yasaktır.

Adaylar, sınavda “gözetmene” soru sorması yasaktır.

Kopya çekmek, başka sıradaki adayın kağıdına bakmak yasaktır.

Sınav esnasında sigara, pipo içmek yasaktır.

Sınav düzenini, sınav motivasyonunu bozacak hallerde olunması yasaktır.