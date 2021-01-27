Sınavsız-puansız üniversite hüllesi

Üniversitelere öğrenci kabulü için birçok ülkede sınavı şartı yok. Lise diploması veya diploma notu gibi kriterlerle öğrenci alıyorlar. Makedonya'da 14 yıl önce kurulan bir vakıf üniversitesi olan Uluslararası Balkan Üniversitesi de (IBU) sınav veya diploma notu kriteri olmadan, lise diplomasıyla öğrenci alan üniversitelerden biri…

Türkçe öğretmenliğinden, mimarlık, mühendislik, hukuk, psikoloji gibi 30'un üzerinde branşta 7 fakültede eğitim verilen IBU, Türkiye'den çok sayıda öğrenci alıyor. Üniversitenin, YKS sınav sonucuna göre öğrenci alma gibi bir zorunluluğu yok. Çünkü, Makedonya'da üniversite sınavı yok. Öğrencileri Türk olsa da, üniversite yurt dışında olduğu için Türkiye için ‘yabancı öğrenci' statüsüne giriyor.

TÜRKLER MİSAFİR OLDU

Yüz yüze veya on-line tüm derslerin, kayıtlı oldukları üniversitenin vermesi gerekiyor. IBU'da ise sürecin böyle ilerlemediği ortaya çıktı. Makedonya'daki üniversiteye kayıt yaptıran Türk öğrenciler, pandemi sürecinde ‘misafir öğrenci' statüsü ile derslerini Türkiye’deki üniversitelerden alıyor. Üniversite, “Salgın bitene kadar Türkiye'de tercih ettiğin üniversitede oku” diye ilan bile verdi.

ÜNİVERSİTELER ANLAŞTI

Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda devlet üniversitesiyle, ‘misafir öğrenci' statüsü için anlaşma yapıldı. Öğrenciler, bu statüyle Türkiye'deki üniversitelerin derslerine on-line olarak giriyorlar. Uluslararası Balkan Üniversitesinin altyapı sıkıntısı yaşadığı ve anlaşmaların 1 yıl süreceği belirtiliyor.

YKS DIŞARDAN DELİNDİ

Öğrenciler, mezun olduğunda Türkiye'de mesleklerini yapmak istediklerinde yönetmeliklere göre, diploma denkliği almak için eksik dersleri tamamlaması ve Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)'e girmeleri gerekiyor. Türkiye'de pandemide aldıkları derslerin otomatik olarak denk kabul edilmesi gibi bir durum ortaya çıkarsa, üniversite sınavı yapılmasının Türkiye'de bir anlamı kalmıyor.

YÖNETİMİNDE KİMLER VAR?

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem yaklaşık 2 hafta önce 14 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kuruldukları yönünde bir açıklama yapmıştı. Mütevelli başkanlığını Aydoğan Ademovski'nin yaptığı mütevelli heyette AKP eski milletvekili Hüseyin Bürge gibi isimler de yer alıyor.

MECLİS BAŞKANI DERS VERDİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi hukuk öğrencilerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop on-line olarak ders verdi. Derse, Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencileri de katıldı. Bu ders, TBMM resmi sitesinden ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin tarafından da paylaşıldı.

YÖK TAKİPTE

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite tercih döneminde bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak, yurt dışındaki bazı üniversitelerin YÖK'ün kendilerine doğrudan denklik verdiği, pandemide Türkiye'deki üniversitelerle anlaştıkları ve diplomaların denk kabul edildiği gibi reklamlara öğrencilerin itibar etmemesini istemişti. Yurt dışından gelen herkese doğrudan denklik vermedikleri gibi Türkiye’deki üniversiteler ile pandemide anlaşma yapılmasının da YÖK için bir geçerliliği olmadığı bir kez daha vurgulandı. YÖK, bu tür paylaşım veya reklam yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını da duyurmuştu.