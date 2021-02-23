Son dakika… Erdoğan açıkladı: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Milletimizin iradesiyle Türkiye’yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Sadece bu dört alanda değil, savunmadan ulaştırmaya ticaretten dış politika ve enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Eğitim-öğretim bütçesinin 211 milyarı aştığını belirten Erdoğan, “Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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