Üniversite gençliğinin yüzde 70’i bunalıma girdi!

ODTÜ'de Bilgisayar Mühendisliği bölümünde halen okuyan öğrenciler Alperen Keleş, Türker Kerim Akpınar, Anıl Utku Ilgın, Göktuğ Ekinci ve Taner Sarp Tonay uzaktan eğitimin, eğitime ve öğrencilere etkisini ODTÜ'de araştırdı. Araştırmaya halen ODTÜ'de hazırlık, lisans, yüksek lisans ve doktora okuyan bin 634 öğrenci katıldı.

ODTÜ'LÜLER ARAŞTIRDI

Kameralı sınavlar, kopya çekme, çevrimiçi dersler, ders işleme yöntemleri, internete bağlanamama, psikolojik sıkıntılar, bursların kesilmesi, laboratuvar derslerinin uzaktan işlenmesi gibi 30 soru yöneltildi. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve raporu hazırlayan isimlerden Alperen Keleş şunları söyledi:

“KARARTICI BİR TABLO”

“Üniversite öğrencileri 1.5 yıllık pandemi sürecinde, çok fazla problem yaşadı. Araştırma raporumuzu rektörlük ve üniversite senatosuna da verdik. Ders yükü arttı ama derslerde verimin düşmesi gibi çok karartıcı bir tablo ile karşılaştık. Covid-19'la ilgili belirsiz ve istikrarsız ilerleyen süreç, eğitim-öğretimde moral ve motivasyonu her geçen gün daha kötüye götürüyor.”

Rapordaki tespitler: “Kopyadan bıktık”

“Pandemide ciddi bir kopya endüstrisi gelişti. Etik değerler gün geçtikçe erirken, öfke arttı. Uzaktan eğitimde, sınavlar ciddi sorun oldu. Öğrenciler, bıktı. Sınavda, ‘geri dönmeme, çift kamera gibi önlemler de kopyayı önlemiyor. Hocalar ne yaparsa yapsın, ikinci monitör alan veya teknolojik hilelere başvurup, kopya çekenler olacak.”

“MOTİVASYON ÇOK KÖTÜ”

“ODTÜ' deki öğrenciler, yüzde 70.6 gibi çok yüksek bir oran ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Salgında evlere tıkılmaları, tüm günü bilgisayar başında geçirmeleri üniversite öğrencilerinin psikolojilerinde ciddi hasarlar oluşturdu. Çok karamsar düşüncelere sahip, umudunu kaybetmiş, ciddi bir kesim var.”