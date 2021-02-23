Üniversitelerin araştırma karnesi çıktı

Üniversitelerin yürüttükleri projeler ve akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınladıkları makaleler de, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” kategorisi dahil 14 ayrı göstergede inceledi.

Ulusal hakemli dergilerde 2019 yılında 186 üniversitenin en az bir yayını olduğu ortaya çıktı. 207 üniversiteden 21'nin bir tek yayın yapmadığı bilgisi raporda yer almadığı görüldü. Gazi Üniversitesi 506 kişiyle en çok doktora mezunu veren üniversite olmayı başardı. Yükseköğretimle ilgili bazı veriler şöyle;

10 BİN ARAŞTIRMA

* 2015-2019 arasında en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan ve en az bir yayını olan üniversite sayısı 177 oldu. 63 üniversitenin bu kapsamdaki yayın sayısı 100 ve üzerinde gerçekleşti.

* 2019 yılında 157 üniversitede ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 8 bin 362 Ar-Ge projesi yürütüldü.

5 BİN YENİ DOKTORA

* Doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Programını yürütülüyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 92 devlet üniversitesinde öğrenim gören 4 bin 677 öğrenci doktora bursu aldı.

* 2019'da 32 üniversitede görev yapan akademisyenlerden 57'si YÖK, TÜBİTAK veya TÜBA'dan bilim, teşvik ve sanat ödülü aldı.

ÜNİVERSİTELERLERİN BİLİMSEL YAYIN KARNESİ ŞÖYLE;

Ulusal hakemli dergilerde en çok yayını olan üniversiteler ve yayın sayıları:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 811, İstanbul Üniversitesi 713, Hacettepe Üniversitesi 594, Ankara Üniversitesi 566, Gazi Üniversitesi 503

En yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversiteler:

Hacettepe Üniversitesi 859, İstanbul Üniversitesi 730, Boğaziçi Üniversitesi 670, ODTÜ 656, İstanbul Teknik Üniversitesi 638

Akademisyenleri en çok ödül alan üniversiteler:

Koç Üniversitesi 7, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 5, Hacettepe Üniversitesi 4, İstanbul Teknik Üniversitesi 4, İstanbul Üniversitesi 3

En çok doktora öğrencisi yetiştiren üniversiteler:

Ege Üniversitesi 225, Bursa Uludağ Üniversitesi 214, İstanbul Teknik Üniversitesi 214, Ankara Üniversitesi 184, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 182

Desteklenen Ar-ge projesi en yüksek olan üniversiteler:

Hacettepe Üniversitesi 533, Boğaziçi Üniversitesi 492, Ege Üniversitesi 487, Ankara Üniversitesi 464, Sakarya Üniversitesi 434