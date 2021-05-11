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12 aylık cari açık 36 milyar doları aştı

Merkez Bankası verilerine göre cari açık Mart'ta 3.3 milyar ilk çeyrekte ise 7.7 milyar dolar oldu.

Güncellenme: 10:21, 11/05/2021
HaberlerEkonomi
12 aylık cari açık 36 milyar doları aştı

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre Mart ayı itibarıyla cari denge verileri şöyle gerçekleşti:

*Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 2.1 milyar dolar azalarak 3.3 milyar dolar oldu.

*Cari açık yılın ilk çeyreğinde 7.7 milyar dolar oldu.

*12 aylık cari işlemler açığı 36.1 milyar dolar oldu.

*Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Mart’ta 363 milyon dolar olarak gerçekleşti.

*Portföy yatırımları Mart’ta 5.7 milyar dolar net çıkış kaydetti.

*Yurt dışı yerleşikler Mart ayında hisse senedi piyasasında 1.03 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon dolar net satış yaptı.

*Resmi rezervlerde Mart ayında 6.1 milyar dolar net azalış yaşandı.

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