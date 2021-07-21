ABD konut piyasası alarm veriyor

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

İstatistiklere göre, konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 artarak 1 milyon 643 bine yükselse de inşaat izinleri ise aylık yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 598 bin seviyesine geriledi.

KONUT BAŞLANGIÇLARI ARTTI

Ülkede konut başlangıçları, yıllık bazda yüzde 29,1’lik artış kaydetti.

İstatistiklere göre, ABD’de mayıs ayında yeni inşa edilmiş bir evin ortalama fiyatı, Mayıs 2020’ye kıyasla yüzde 18 arttı.

İPOTEK BAŞVURULARI DÜŞTÜ

Ayrıca Mortgage Bankacılar Birliği’ne göre, yeni inşa edilmiş bir ev satın almak için yapılan ipotek başvuruları haziranda yıllık yüzde 24 düştü. Ortalama kredi miktarı da 392 bin 370 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Pandemi nedeniyle inşaat sektöründe yaşanan maliyet artışının önüne geçilemezken, tedarik zinciri ve istihdam sorunları da hâlâ sektörün gündeminde önemli bir alan tutuyor.

İNŞAAT İZİNLERİNDE ALARM

Gelecek dönem inşaat başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinleri istatistikleri ise aylık yüzde 5,1 azalışla 1 milyon 598 bin seviyesine geriledi. Bu miktar, 2020 ekim ayından beri görülen en düşük seviye oldu. Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1.70 milyondu.

İnşaat izinleri, mayısta 1 milyon 683 bin seviyesinde gerçekleşmişti.