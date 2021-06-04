ABD’de tarım dışı istihdam artışı beklentinin altında kaldı

ABD’de parasal sıkılaşma takvimi açısından önem istihdam verileri açıklandı. Buna göre, ABD’de tarım dışı istihdam artışı mayısta 559 bin arttı.

Bu kaleme ilişkin Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi istihdamın 675 bin kişi artması yönündeydi. Bir önceki ay tarım dışı istihdam artışı piyasanın beklentisinin oldukça altında gelmişti.

ABD’de işsizlik oranı mayısta yüzde 5,8 oranına geriledi.

Veriler açısından öncü göstergeler olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisi ve işsizlik maaşı başvuruları ABD istihdam piyasasında toparlanmanın hız kazandığına işaret etmişti.

Gün içinde 8,75’i gören dolar/TL kuru, saat 15.54 itibarıyla 8,65 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimi açısından önem taşıyor. İstihdam verilerinde iyileşme, sıkılaşma takviminin yakınlaşması açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor.

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