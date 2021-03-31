AKP’lilerin kanun teklifine TÜRSAB’tan tepki: Asla kabul edilemez!

TÜRSAB, AKP'li milletvekilleri tarafından meclise dün sunulan Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinde, beş yıldızlı otellere kendi transferlerini yapma hakkı tanınmasına sert tepki gösterdi. TÜRSAB Genel Merkezi ve tüm şubeleri, “2634 sayılı Kanun Değişikliği ile Otellere Transfer Hakkı Verilmek İstenmesini Kabul Etmiyoruz!” kampanyası başlattı.

“HAK VE YETKİLER ELİMİZDEN ALINACAK”

Getirilmek istenen değişiklikle acentelerin hak ve yetkilerinin ellerinden alınacağını savunan TÜRSAB, “Birliğimizin görüşüne başvurulmaksızın ‘Turizmi Teşvik Kanunu' maddelerinin, sektörün can damarı olan seyahat acentelerimizin hak ve yetkilerinin ellerinden alınarak aleyhine bir kararla değiştirilmesi asla kabul edilemez. 1618 Sayılı Kanun ile tanınmış seyahat acentelerine münhasır transfer hak ve yetkisinin, elimizden alınmak istenmesine şiddetle karşıyız! Hayatta kalma mücadelesi veren seyahat acentelerinin hak ve yetkilerinin ellerinden alınması kabul edilemez!” denildi.

“DEĞİŞİKLİK NE GETİRİYOR?”

AKP'li milletvekillerinin verdiği teklifin 10'uncu maddesi ile 2634 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesi tamamen değiştirilecek. 5'inci maddenin 10'uncu fıkrası “Beş yıldızlı oteller ile tatil köylerinin beş binek araca kadar sahip olacakları araçları ile kendi müşterilerinin transferlerini yapabilecekleri” şeklinde düzenleniyor. Bu düzenlemede transfer yapabilecek araçların konaklama tesisine ait olması veya leasing usulü ile kiralanması şartının yanı sıra en az 2900 cc motor hacminde olması gerekiyor.

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