Altın fiyatları 25 Şubat: Gram altın fiyatı 415 lira seviyesinde

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran birikim aracı olan ancak bu yıl düşüşte yer alan altın, vatandaşların yatırım gözdesi olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI 25 ŞUBAT

Çeyrek altın: 694 Lira

Yarım altın: bin 348 Lira

Gram altın: 415 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 759 Lira

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ALTIN FİYATLARININ DÜŞÜŞÜ GEÇİCİ

Altın fiyatlarının 2021 yılındaki seyrini değerlendiren Mirzaoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız, altın fiyatlarının düşüşünün en belirgin sebeplerinden birinin doların düşmesi olduğuna ve altın fiyatlarının tekrar yükselme grafiğine girdiğine dikkat çekti.

Türkiyenin altın stoku yapan ülkeler arasında ilk 10da yer aldığını belirten Mirzaoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız, Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte küresel çapta yaşanan ekonomik kriz insanların gelecekle ilgili endişe yaşamalarına neden oldu. Ülkelerin de içine girdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle dolar, euro gibi dövizlere olan güven azaldı. Her zaman güvenli liman olarak kabul edilen altına talep arttı. Bireysel olarak altına yatırım yapanların yanında ülkelerin de altına yatırım yapmaları gerekiyor. Türkiye Cumhuriyetinin en çok altın yatırımı yapan ülkeler arasında ilk 10da yer aldığını biliyoruz. Küresel çapta altın talebi koronavirüsle birlikte 55 milyar dolarlık büyüklüğe erişti. Bu rakamlar 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeler dedi.

Altın her zaman kazandıran yatırım araçlarından olsa da kuyumculuk sektörü aşırı yükselmeleri istemez, altının normal seviyelerde kalması bizim satışlarımızı arttırır diyen Ayyıldız, 2021 yılında emtia fiyatlarındaki genel artış küresel bazda enflasyonist baskı oluşturacak, bu durum altın fiyatlarının uzun vadede yükselişte olacağını gösteriyor. Son günlerdeki altın fiyatlarında durağanlık normal, altın uzun vadede kazandırmaya devam edecek. Bu dönem altında fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcılar için alım fırsatı doğuruyor. Düşük fiyatlardan altın almanın özellikle uzun vadede getirisi daha fazla olacaktır. Yastık altı olarak tabir ettiğimiz evdeki altınlar bu dönemde satılmamalı, acil değilse altınlarınızı elden çıkarmayın dedi.

DÜĞÜN SEZONU FİYATLARA ETKİ EDECEK

Yaklaşan normalleşme adımları kapsamında düğün salonlarının da açılması ihtimalinin altın fiyatlarını etkileyecek bir neden olacağının altını çizen Ayyıldız, yaz ayı ve düğün sezonun başlamasıyla altında önemli yükselme ivmesi bekleniyor. Bu durumda altına talebin artması sonucunda fiyatlar artabilir dedi. DHA