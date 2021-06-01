Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Haziran 2021

Altın, 1 Haziran 2021 tarihinde Kapalı Çarşı’da düşüş eğiliminde. Ekonomi uzmanları 31 Mayıs’ta doların düşmesinden ötürü gram altın değerlerinde düşüş yaşandığını, bu düşüşün TÜİK büyüme verilerinin açıklamasından sonra gerçekleştiğini açıkladı.

Haziran ayının ilk gününde altında düşüş gözlemlenirken, geçen haftaya göre verilerde yükseliş etkisini göstermeye devam ediyor. 24 Mayıs’a dair veriler haber içeriğinde yer alırken Cumhuriyet altını, geçen haftaya göre 92 TL artışla dikkat çekti.

Uzmanlar 1 Haziran 2021’de, uluslararası piyasaların yakından takip edileceğini, gerek pandemi gerek Merkez Bankası verilerinin altın piyasasında nasıl bir etki meydana getireceğine dair takipte olacaklarını açıkladı. 1 Haziran 2021’de altın fiyatları:

Gram altın

Gram altın, alış 517 TL, satış 521 TL. Geçen hafta gram altın satışı 508 TL’den gerçekleşti.

Çeyrek altın

Çeyrek altın, alış 845 TL, satış 862 TL. Geçen hafta çeyrek altın satışı 839 TL’den gerçekleşti.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını, alış 3.477 TL, satış 3.512 TL. Geçen hafta cumhuriyet altını satışı 3.420 TL’den gerçekleşti.

Yarım altın

Yarım altın, alış 1.690 TL, satış 1.724 TL. Geçen hafta yarım altın satışı 1.679 TL’den gerçekleşti.

Tam altın

Tam altın, alış 3.413 TL, satış 3.448 TL. Geçen hafta tam altın satışı 3.358 TL’den gerçekleşti.