Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Haziran 2021

Altın fiyatları, 22 Haziran Salı gününe oranla 4 TL düşüş içerisinde olurken, Kapalı Çarşı’da son durum nasıl? FED faiz raporları yayımlandıktan sonra ABD’de ekonomik reformların gerçekleşmesinden ötürü uluslararası piyasalarda doların yükselmesine, altın ons değerinin düşmesine sebep oldu. Türkiye’de 23 Haziran 2021 Salı günü altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 488 TL, satış 493 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 511 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 798 TL, satış 815 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 845 TL. 30 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.288 TL, satış 3.321 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.443 TL. 122 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.597 TL, satış 1.629 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.690 TL.61 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.228 TL, satış 3.260 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.380 TL. 120 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.221 TL, satış 3.253 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.372 TL. 119 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 23 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 23 Haziran 2021 altın yorumları: ABD’de reel faizlerinden düşmesinden ötürü altının ons değeri maksimum 1.795 dolara kadar çıkabilir. Altının ons değerinde ciddi yükseliş beklenmiyor. FED Başkanı Powel’ın “geçici” enflasyon yükselişi açıklaması sonra altının ons değerlerinde yukarı yönlü bir kıpırdama olsa da uluslararası piyasalarda genel bazda negatif seyir etkisini göstermeye devam ediyor.