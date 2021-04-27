Archegos’un iflasının bankalara maliyeti 10 milyar doları aştı

ABD’li yatırım fonu Archegos Capital’in iflas etmesinin uluslararası bankalara maliyeti 10 milyar doları aştı.

Archegos bağlantılı işlemlerden ötürü İsviçre merkezli Credit Suisse'nin 5,5 milyar dolarlık zarar açıklamasının Japon banka Nomura da aynı nedenle 2,9 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Bir diğer İsviçre bankası UBS'in zararı 861 milyon dolar olarak açıklanırken, Nomura'nın zararlarının ikinci çeyreğe de taşması bekleniyor.

Japonya merkezli bankalardan MUFG yaklaşık 300 milyon dolar, Mizuho ise 100 milyon dolar zarar açıkladı.

Archegos'un iflası, Greensill Capital'in çöküşünden sadece bir ay sonra Credit Suisse'in zarar ettiği ikinci büyük finansal skandal olurken, bankanın hisselerinde büyük değer kaybı olmuş, banka içinde soruşturma başlatılmış ve bankanın yatırım bankacılığı ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri görevlerini bırakmıştı.

SON ANDA ZARARDAN KURTULANLAR VAR

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in Archegos bağlantılı zararı toplamda 911 milyon dolar olurken, Deursche Bank, JPMorgan ve Citigroup son anda pozisyonlarını sıfırlayarak zarardan kurtulmuştu.

Kredili işlemlerle yüksek risk alan ve bankaların teminat tamamlama talebini yerine getiremeyerek yüklü hisse satışı yapan Archegos Capital'in iflasının ardından, yaklaşık 6 trilyon doları yönettiği tahmin edilen zengin aile ofisleriyle ilgili yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması yönünde tartışmalar başlamıştı.

Dynamic Beta Investments'tan Andrew Beer, “Benim tahminime göre, bu tarz birçok örnek göreceğiz ve birkaç yıl boyunca geriye dönüp bu duruma bakacağız ve bunun standartların düşürüldüğü ve risk iştahının fevkalade yaygınlaştığı bir dönem olduğunu söyleyeceğiz” demişti.

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