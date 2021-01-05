Bakanlık ihracatı kısıtladı, çiftçi bir darbe daha yedi

Vatandaş, ulaşabildiği nadir meyvelerden portakala da bu sene ulaşamaz oldu. Çünkü Mayıs ayındaki aşırı sıcaklar üretimi çok düşürdü. Zararı bir nebze olsun hafifletmek isteyen çiftçinin umudu ihracattı. Ama o da devletin dolaylı engeliyle karşılaştı. Olan yine çiftçiye oldu.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, portakalda hem vatandaşı, hem çiftçiyi mağdur eden kararı SÖZCÜ'ye değerlendirdi:

Mayıs'taki sıcaklardan dolayı üretimin düştüğünü ve portakal fiyatlarının iç pazarda arttığını kaydeden Başkan Doğru, “ dedi.

“İHRACATA TARİFE DIŞI ENGEL”

Başkan Mutlu Doğru kararın detaylarını ve taleplerini şöyle özetledi:

“Bakanlık, fiyatlar yükseldi diye, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında portakal ihracatına dolaylı bir kısıtlama getirdi. ‘İhracata giden portakaldan yüzde 100 analiz kontrolü yapacağım. Kalıntı analizini yapacağım ve bunu kamu laboratuvarlarında yaptıracaksın' deniyor.

Bir kere kamunun laboratuvarlarının sayısı buna yetmez. Yüzde 100'ünün hepsine analiz yaptırılması çok zor… Her gün binlerce tır çıkıyor. Çok kuyruklar oluşur. Bozulacak bir mal…

Yani sözün kısası dolaylı bir engelleme var. Daha doğrusu ihracata tarife dışı engel var. Hedef ne, Türkiye'deki yurtiçi portakal fiyatlarını düşürmek. Tıpkı limonda, patateste, soğanda yapıldığı gibi..

Atılan zirai ilaç kalıntı yapıyorsa greyfurta, limona, mandalinaya da yapar. Niye özellikle portakal… Demek ki iç piyasadaki fiyatları dengelemek için bir engelleme bu…

Türkiye'ye kalan miktar yetmez, portakalsız kalırsınız, ürün kendinize yetmez de böyle bir karar alırsınız anlaşılır ama böyle bir durum da yok.

“BIRAKIN FAZLASINI İHRAÇ EDELİM”

Ürettiğimiz mevcut olan Türkiye'ye yeter. Bırakın fazlasını da ihraç edelim işte. Yani hem üretici kazansın, hem ülke kazansın. Böyle olursa ihracat pazarımızı kaybederiz. İhracatçlar market zincirlerine taahhütlerde bulunuyor. Her ay sana şu kadar göndereceğim diye… Şimdi sezonun tam ortasında Ocak'ın başında böyle bir karar alınırsa bu girdiğimiz pazarları biz kaybederiz. İleriye dönük kaybederiz.

“UFAK HESAP İÇİN YURTDIŞI PAZARINI KAYBEDEBİLİRİZ”

Bu engellemeyle 7 liradan 6 liraya düştü. 1 lira tüketici için çok fark etmeyebilir ama Türkiye çiftçisi yıllardan beri büyük çabayla kazandığımız bu pazarları böyle ufak bir hesap için kaybedebiliriz. Uzun vadede Türkiye kayıp yaşar. Üretici kaybeder.

Onun için biz diyoruz ki bu karar biraz gevşetilsin. Ben sabah Bakan Yardımcımızla da görüştüm. Değerlendireceklerini söyledi. Hem üretici fiyatları geri tepti, hem kesimler durdu, ihracatçı hiç yüzüne bakmıyor. Bu şartlarda ben ihraç edemem diyor. Herkesi etkiledi tabi bu…

Kalan miktar iç tüketim için yeter. Bakanlığın aldığı bu karar hem ihracatçımıza hem çiftçimize zarar getirir. Belki bu kararı bir anda iptal etmek zor ama gevşetilmesini istiyoruz.

1 MİLYON 700 BİN TON

Normal şartlarda yıllık portakal üretimi

1 MİLYON 300 BİN TON

2020 yılı toplam üretim

400 BİN TON

Aşırı sıcaklar nedeniyle toplam eksik üretim

450-500 BİN TON

Yıllık ortalama ihracat

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