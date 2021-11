Balık tezgahlarında kriz var! Dünkü fiyat bugünü tutmuyor

Et ve tavuk fiyatlarının aşırı yükselmesinin ardından bir umutla balık tezgahına giden vatandaş istediğini bulamadı. Hava değişince 25 liralık hamsi 40 liraya çıkıyor. Bir dönemin anlı şanlı lüferi bitti denecek şekle geldi. Fakir pirzolası palamut zaten yok!

Cem YILDIRIM / ANKARA

Balık tezgahları da ekonomik krizden nasibini aldı. Vatandaş balığı da pahalı bularak, tezgahlardan uzak durmaya başladı. Döviz kurunun yükselmesi, özellikle kültür balıkçılığında fiyatları yukarıya çekti. SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan balıkçı esnafı, ‘'Balık fiyatları da almış başını gidiyor'' dediler. Esnaf şunları söyledi:

HAMSİ 25 LİRA: Bir kilo hamsi, tezgâhlarda 20-25 lira, üç kişi doyar ama halk tezgahlardan uzaklaşmaya başladı. Biz de halimizden memnun değiliz, fiyatlar uçuyor. Dünkü fiyat bugünü tutmuyor. Bugün kasasını 100 liradan aldığımız hamsi, ertesi gün hava estiği zaman, biraz lodos çıktığında kasası 400-500 lira oluyor. Hava değişince 25 liralık hamsi de 40 liraya çıkıyor. Müşteri ‘Dün fiyat böyleydi, bugün neden böyle’ diye soruyor. Ama benim alım gücümü bilmiyor. Ben günlük balık getiriyorum. Her gün aynı fiyatı veremem, etiket bu değişiyor. Halkımızın 1 numaralı balığı hamsidir. Eylül ayından itibaren palamut gelir. Sonra Karadeniz hamsisine dönülür ve sezon bitimine kadar ağırlık hamsidedir.

KÜLTÜR BALIKLARI: Bizim alışımız da çok sıkıntılı, mesela kültür balıkları çupra ve levrek dolar kuru üzerinden geldiği için bunlar aşırı bir şekilde bizi etkiliyor. Benim geçen sene aldığım balık fiyatıyla, bu sene aldığım balık fiyatı ortalama 300 lira fark ediyor. Ben nasıl yapacağım? Tezgâhımdaki etikette sadece 5 lira fark ediyor. Müşteri geldiğinde ‘Pahalı’ diyor. Haklısınız hepimiz için öyle ama aldığım fiyatı sorun, kimse bunu düşünmüyor. Herkes geliyor etikete bakıyor pahalı diyor.

SEN KURTARIRSIN: Bizim elimizde olan bir şey değil, biz sıkıntıyı sizden daha çok yaşıyoruz. Sen kendini 1 kilo balıkla kurtarabiliyorsun ama biz bunu her gün almak zorundayız, her gün sana getirmek zorundayız. Bunun sıkıntısını müşteri değil, esnaf çekiyor. Kimse demesin ki esnaf para kazanıyor, götürüyor, işleri çok iyi, yok öyle bir şey. Kazanç bir zamanlardı, şimdi her şey başını almış gitmiş, biz de öyle uzaktan bakıyoruz yapacak bir şey de yok.

AKDENİZ DE BALIK AZ: Bu sene Karadeniz'de bolluk var, bereketlilik var. Hamsi, istavrit, tekir, mezgit bunlar güzel fiyatlara satıldı, canlı canlı tezgâhlara geliyor. Akdeniz ise bu sene vermedi. Mesela barbun fiyatı yüksek oldu. Lüfer şu anda kesti bitti denecek şekle geldi. Bir de müsilajdan dolayı müşterilerimizin yüzde 50'si de artık gelmiyor, çekiniyor, haklıdır bir şey diyemeyiz. Balık insana zarar vermez, asla zarar vermez. Allah'ın nimetidir bizlere. Bunun kıymetini bilelim, bol bol yiyelim sağlığından yararlanalım. Ama Allah aylıkla çalışanlarına yardımcısı olsun. İşlerimizde durgunluk var, geçen sene de pandemiyle beraber yüzde 50'ye kadar işlerimiz düştü, gerileme oldu. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

