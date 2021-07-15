Binance’a bir darbe de İtalya’dan

İtalya’nın piyasa düzenleyici kurumu Consob, bugün web sitesinde yayımlanan açıklamasıyla İtalyanca hizmet veren Binance Group adlı şirketin ülkede faaliyette bulunmasının önüne geçti.

Consob, web sitesinin İtalyanca bilgi sunan bölümlerine rağmen Binance Group’un İtalya’da yatırım hizmetleri ve faaliyetleri sağlamaya yetkili olmadığını söyledi.

Binance’in faaliyet yürütme yetkisi olmadığı açıklamasıyla birlikte İtalya da Binance’ı engelleyen ülkelerin arasına katılmış oldu.

BİNANCE: BİZİ ETKİLEMEZ

Açıklamada tasarruf sahiplerinden yatırım tercihlerini yaparken azami özeni göstermeleri ve yatırım yapılan web sitelerinin yetkililer tarafından onaylanmış olduğuna dikkat edilmesi istendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan bir Binance sözcüsü, web sitesinin İtalya dışında çalışmadığını ve Consob bildiriminin hizmetleri üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını söyledi.

İtalya Binance’ın en önemli pazarlarından biri. Binance’ın İtalyanca Telegram kanalında halihazırda 25.500’den fazla üye var.

DÜNYADA YASAKLANIYOR

İngiltere haziran ayında, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen Binance’ın faaliyetlerini yasaklamıştı.

Daha önce Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin söz konusu platforma kısıtlama ya da yasak getiren ülkeler olmuştu.

Düzenleyicilerin engelleme nedenleri arasında tüketicinin korunması, dijital paraların kara para aklamakta ve suç faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesi yer alıyor.

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