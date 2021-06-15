Bisiket yolu ‘acil iş’ oldu, maliyeti üçe katlandı

Kulu Belediyesi, oluşturduğu ihale komisyonuyla işin yaklaşık maliyetini 14 milyon 999 bin 732 lira 58 kuruş olarak belirledi. İhale 21/b istisnasıyla yapıldığı için sadece 2 firmadan teklif geldi. Pazarlık sonucunda 11 milyon 129 bin 435 lirayla en düşük teklifi veren Yeni Özba İnşaat firmasına iş verildi. Bisiklet yolunun uzunluğu firmanın internet sitesinde 10 kilometre olarak ifade edildi. Ancak belediye çalışanları yolun toplam uzunluğunun 6 kilometre olduğunu ileri sürdü.

SÖZCÜ'ye bilgi veren müteahhitler, ihalede ‘dinlenme evi' diye ifade edilen yapının basit kameriyelerden ibaret olduğunu, normalde 2.5 milyon ila en fazla 3.5 milyon liraya mal olabilecek bir işin 11.1 milyon liraya ihale edilmesini anlayamadıklarını söyledi. Müteahhitler bisiklet yolunda belediyenin araçlarının çalıştığını, renkli taşların belediye tarafından döşendiğini iddia etti. Bisiklet yolunun firmanın belirttiği gibi 10 km uzunluğunda olması halinde yolun km başına maliyeti 1 milyon 113 bin lirayı buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18.2 kilometrelik bisiklet yolu ve kaldırım düzenleme işine 3 milyon 990 bin 234, Ankara Gölbaşı Belediyesi 11 bin 400 m2 koşu yolu ve bisiklet yolu işine 1 milyon 748 bin, Amasya Belediyesi 14 bin m2 alana sahip bisiklet yolunu 2 milyon 291 bin liraya, Siirt Belediyesi de 2019'da 3.2 km bisiklet yoluna 239 bin 200 TL ödedi.