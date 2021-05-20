Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor

Dünyada en çok işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin dün %14 gerileyerek Ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün %8.75 yükselerek 40,000 dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin’in rakiplerinden Ethereum dün %28 değer kaybettikten sonra bugün %6.6 yükselerek 2,600 dolar seviyesine yükselse de işlemler volatil seyretmeye devam ediyor.

Yatırımcılar yakın zamana kadar tahvil ve hisse senedi gibi geleneksel piyasalardan çok daha iyi performans gösteren kripto piyasasından çıkmak için dün birbirleriyle yarışırken, kripto varlıklar bir yıldan uzun süredir kaydettiği bu en keskin kayıplarını kaydetti.

Kripto varlıklarda dünkü düşüşü tetikleyen unsur Çin’de sıkılaştırılan düzenlemelerdi. Daha önce yurtiçinde kripto para işlemlerine engeller getirmiş olan Çin, Salı günü engellerin kapsamını genişleterek finans kuruluşları ile ödeme aracı olarak faaliyet gösteren kuruluşların kripto paralar ile işlem yapmasını yasakladı. Yatırımcıları spekülatif kripto işlemlerine karşı da tekrar uyardı.

Bu gelişme zaten yaklaşık bir haftadır Bitcoin gibi kripto para birimlerinin sıkı bir destekçisi olan Tesla CEO’su Elon Musk’ın şirketin Bitcoin ile satış yapmaktan vazgeçtiğini açıklaması nedeniyle baskı altında olan para birimini daha da sarstı.

OYNAKLIK DEVAM EDECEK Mİ?

Pepperstone’dan Chris Weston geride bıraktığımız 24 saatte 9.13 milyar dolarlık kripto para birimi pozisyonunun kapatıldığına ve işlem hacminin toplamda 532 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Weston, “Fiyatların geri çekildiği seviyeden başlayan yükselişin tutunup tutunamayacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak Asya piyasalarındaki işlemlerde merak ettiğim ise şu, biraz nefes alabilecek miyiz yoksa oynaklık devam mı edecek?” dedi.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre, yatırımcılar sert düşüşler nedeniyle kaldıraçlı yani kredili pozisyonlarını elden çıkarmak zorunda kaldı. Bu da fiyatların daha sert düşmesine yol açtı.

Singapur merkezli kripto varlık borsası Diginex’ten Justin d’Anethan, bitcoinin biraz daha gerileyebileceğini ancak 30,000 dolar seviyelerinde denge bulmasını beklediğini ifade etti. (REUTERS)