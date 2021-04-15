Bütçe martta fazla verdi

Bütçe geçtiğimiz iki yılda vaktinden erken yapılan Merkez Bankası (TCMB) kârının bütçeye erken aktarımının bu yıl alışılagelmiş vakit olan mart ayında yapılmasının 2021’de uygulanmamasının etkisiyle mart ayında 23.8 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre böylece 2020 yılı Mart ayında 43.72 milyar TL açık veren bütçe bu yıl mart ayında 23.76 milyar TL fazla verdi. 2020 yılı Mart ayındaki 32.38 milyar TL faiz dışı açık bu yıl Mart ayında 37.99 milyar TL faiz dışı fazlaya evrildi.

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.9 artarak 111.16 milyar TL olurken 2020 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 47 milyar 443 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 184.4 artarak 134.93 milyar TL oldu.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Mart ayında Merkez Bankası’nın 34.5 milyar TL olan 2020 kârından alınan temettü ödemesinin katkısıyla bütçe 23.8 milyar TL fazla vermiştir. Geçen yılın Mart ayında, bu temettü gelirinin etkisi olmadığı için 43.7 milyar liralık bir açık verilmişti. Dolayısıyla, bütçe performansı üzerinde bir seferlik gerçekleşmelerin etkili olduğu görülmektedir” dedi.

TCMB 2019 ve 2020 Ocak aylarında alışılagelmişin aksine, bütçeye, kârının büyük bölümünü olağanüstü genel kurul düzenleyerek avans olarak aktarmıştı. Bu aktarım haricinde birikmiş yedek akçe aktarımları da gerçekleştirmişti.

Bu tutarlar 2019 ve 2020 Ocak ayları için sırasıyla yaklaşık 34 ve 40 milyar TL olmuştu. TCMB kâr dağıtımı için gereken genel kurulu bu yıl erkene almadı. Aktarıma ilişkin karar önceki iki yılın aksine alışılageldiği gibi TCMB’nin Mart/Nisan aylarında gerçekleştirilen olağan genel kurulununda yapıldı.

Hazine’ye aktarım da Mart ayında gerçekleşti. TCMB’nin 2019 için 2020’de aktardığı toplam tutar kurumlar vergisi de dahil edildiğinde 55 milyar TL civarındayken, 2020 için bu 2021’de Mart ayında aktarılan tutar yaklaşık 35 milyar TL oldu.

Verilere göre bütçe dengesi Ocak-Mart döneminde 22.8 milyar TL fazla verdi; faiz dışı fazla 71.7 milyar TL oldu.