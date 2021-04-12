Cari açık şubatta 2.61 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı, Şubat’ta yıllık bazda 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi ve 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Buna göre, geçen yılın Şubat ayındaki 2 milyar 442 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazlası, bu yıl Şubat’ta 466 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar azalarak 393 milyon dolara geriledi.