‘Çek düzenlemesinde yaşanan süreç görülmemiş bir kaos, tarihi bir fiyasko’

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Tuncay Dinç, Resmi Gazete’de yayımlanan çek düzenlemesinin ardından yaşanan kaosla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“GÖRÜLMEMİŞ BİR KAOS”

“Bu sabah ülke tarihinde görülmemiş bir kaos ile karşı karşıya kaldık” diyen Dinç, şöyle konuştu:

* Salgın destekleri kapsamındaki yasanın Resmi Gazete’de yayımlanması ile ibraz süresi 30 Nisan – 31 Mayıs arasına isabet eden çekler için ibraz tarihi 1 Haziran sonrasına ertelendi. Ama düzenleme yarım yamalaktı.

* Bankaların Çek Ödemesi ve Takas Provizyon ekranlarının kapatılması ile çek işlemleri tamamen durdu. Sadece tam kapanma dolayısı ile ödeme güçlüğü çeken şahıs ve işletmeleri gözetmesi gereken uygulama tüm çekleri kapsama alınca ödeme zinciri ülke tarihinde ilk defa kırılmış oldu.

“PERSONELİNE MAAŞ ÖDEMEK ZORUNDA OLAN İŞLETME ÇARESİZ BIRAKILDI”

* Öğleden sonra iş dünyasından gelen uyarılarla durumun farkına varan Ticaret Bakanlığı bir basın açıklamasıyla hesapta karşılığı olan çeklerin ödenebileceğini duyurdu. Kanunun bir duyuru ile aşılamayacağını anlayınca Resmi Gazete’de bir tebliğ yayınlatarak tıkanmayı açmaya çalıştı.

* Tabii bu arada çek tahsilatından gelecek para ile ayın son günü ödemelerini yapmak isteyen, personeline maaş ödemek zorunda olan işletmeler çaresiz bırakıldılar.

“TARİHE GEÇEN BİR FİYASKO”

* Hukuken borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkide ödeme tarihinin ertelenmesinin kanun ile düzenlenmesinin Anayasaya ne kadar uyduğunu bırakalım, yanlışlık ortaya çıktığında, önce basın bildirisi ile, daha sonra da tebliğ ile kanuni düzenlemenin aşılması tarihe geçen bir fiyasko.

“TARİHİN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLE FARK EDEMEDİLER”

Gelecek Partili Dinç, Ticaret Bakanlığı’nın düzeltme için yayımladığı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısının tarihin yanlış yazıldığına da dikkat çekerek, “Tabii düzeltme için yayınlanan Resmi Gazetenin tarihini de o hengamede 30 Nisan Çarşamba olarak yazdıklarını bile farketmediler. Durumu düzeltmeye çalışan hükümetin yanlış yapılan düzenleme konusunda kabahati muhalefetin itiraz etmemesine bağlaması da trajikomik bir gerekçe oldu” dedi.

“BUNDAN SONRA EKONOMİDE YAŞANACAKLARI FAZLASIYLA BELLİ EDİYOR”

Gelecek Partili Dinç, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

* Banka yönetim kuruluna eski güreşçi atayan bir iktidarın çek konusundaki düzenlemeyi de eski futbolcuya yaptırması hükümet kadrolarının içine düştüğü acizliği, ve bundan sonra ekonomide yaşanacakları fazlasıyla belli ediyor.

* ‘128 Milyar Dolar nerede?’ sorusuna hala hep bir ağızdan ve yanlış bilgilerle savunma yapmaya çalışanlar ülkeyi kaosa sürüklemekte çok mahir. Ne demişti eski bakan? Allah sonumuzu hayır etsin.

“DEVLETİN ALACAKLARINI ERTELEMEK YERİNE MİLLETİN ÇEKLERİNİ ERTELEDİLER”

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ise yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi:

* Bugüne kadar tek beceremedikleri finansal sistemin ödeme zincirini kırmaktı, onu da başardılar. Devletin alacaklarını ertelemek yerine milletin çeklerini ertelediler.

* Çekini tahsil edip maaş vergi ödeyecek olan kara kara düşünsün. Çekini ödeyemeyecekler de 1 ay uykusuz kalsın.

* Hayatı boyunca çek yazdığını veya tahsile vermediğini düşündüğüm 10 milletvekilinin teklifi ile kanunlaşan uygulamaya, yaşanan kaos sonrasında Ticaret Bakanlığının ‘basın duyurusu’ ile pardon denmiş oldu.

* Siz araya girmeseniz ticaret dünyası sorunu kendi arasında zaten çözerdi. Bu kez de yarattıkları çek kaosunu düzeltme amacıyla yayımlanan Resmi Gazete’nin mükerrer sayısının tarihi ’30 Nisan Çarşamba’.

* Bize de ders olsun, zincirleme hata yapacaklarını baştan varsayıp bundan sonra twitlerimizi baştan zincir olarak hazırlayalım…