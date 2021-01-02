Çinli aşı yatırımcısının servetinde akıl almaz yükseliş

Dünya, Çinli aşı yatırımcısı Zhong Shanshan'ın servetindeki akıl almaz artışı konuşuyor.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, Shanshan'ın serveti 2020'de yüzde 1000'in üzerinde artarak 6,8 milyar dolardan 78,2 milyar dolara yükseldi.

Bu yükselişle 66 yaşındaki Shanshan, dünyanın en zenginleri listesinde 11. sıraya yerleşirken, Çin'in ve Asya'nın da en zengin insanı unvanına sahip oldu.

ELON MUSK’I GEÇTİ

Tesla'nın patronu Elon Musk'ın servetinin 2020 yılında 142 milyar dolar artarak 28 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselişi ve Musk'ın en zenginler listesinde ikinci sıraya ulaşması, yılın en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmuştu.

Yıl boyunca uluslararası medyada pek yer bulmayan Zhong Shanshan'ın servetindeki artış oranı, Musk'ı geride bıraktı.

TEST VE ANTİKOR KİTLERİ, AŞILAR…

Şişe su şirketi Nongfu Spring'in patronu olan Shanshan, Covid-19 için test ve antikor kitleri üreten ve aşı geliştirmek için de yola çıkan Beijing Wantai Pharmacy Enterprise şirketinde de yüzde 75'lik hisseye sahip.

Söz konusu ilaç şirketinin geliştirdiği ve burun spreyi şeklindeki Covid-19 aşısı, şu an klinik test aşamasında bulunuyor.

Çeşitli aşılar ve hepatit hastalığı için test kitleri üreten Beijing Wantai Pharmacy Enterprise şirketini de nisan ayında halka arz eden Zhong Shanshan, şirketin hisse değerinin yüzde 1500'lük artışıyla servetini katladı.

Şirket, Covid-19 için test ve antikor kitleri üretip milyonlarca adetlik satış yaparken, Covid-19 aşısının başarılı olması durumunda dünyanın en zengin ilk 10 kişisi arasına girebileceği belirtiliyor.

1000 kişinin çalıştığı ilaç şirketini 1993 yılında kuran Shanshan, yüzde 87'lik hissesine sahip olduğu su şirketini de eylülde halka arz etti.

JACK MA 12 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Çin'in en ünlü zengini Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın serveti, yönetimle arasının açılması ve finans şirketi Ant'ın halka arzının engellenmesi sonrasında şirketinin hisse değerindeki düşüş sonucu 12 milyar dolar azaldı.

Alibaba’ya 24 Aralık’ta rekabet soruşturması açılması, şirketin hisse değerinde çok sert düşüşe neden olmuştu.

En zenginler listesinde 25. sırada yer alan Ma'nın serveti şu an 50,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Ma’nın 24 Ekim’de finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.

AMBANİ 12. SIRAYA GERİLEDİ

2020'de bir ara dünyanın en zengin ilk 10 kişisi arasına giren Hindistanlı Mukesh Ambani, şu an 76,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 12. kişisi konumunda.

Çinli teknoloji devi Tencent'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Pony Ma, 56,4 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde 22. sırada yer alıyor.

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