Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam

EPDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kurarı'na göre, doğalgaz sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri yüzde 18 ila yüzde 54,6 aralığında zamlandı. Abone bağlantı bedeli 749 TL'den 1158 TL'ye yükseldi.

Gamze BAL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dağıtım şirketlerinin 2022’de uygulayacağı bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırlarını içeren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri yüzde 18 ila yüzde 54,6 aralığında zamlandı.

Abone bağlantı bedeli yüzde 54,6 zamlanarak 1158 TL’ye, sayaç açma kapama bedeli yüzde 20 zamlanarak 36 TL’ye, servis kutusu söküm bedeli yüzde yüzde 21 artarak 315 TL’ye yükseldi.

İlk 100 metre için bağlantı kontrol ve onay bedeli 651 liradan 790 liraya çıkarken; aynı hizmetin ilave her bir metre için olan bedeli de 4 liradan 4,9 liraya yükseldi.

İç tesisat işlem bedellerinden her birinin fiyatı da yüzde 21.1 arttı.

Zamlı fiyatlar, 2022’den itibaren geçerli olacak.

‘GERÇEK ENFLASYONUN İŞARETİ’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, dağıtım şirketlerinin 2022’den itibaren uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırlarındaki değişikliği sozcu.com.tr’ye yorumladı.

Söz konusu zamların yüzde 54,6’yı bulmasının ‘gerçek enflasyonun ne olduğunu gösterdiğine’ dikkat çeken Türkyılmaz, BOTAŞ'ın doğal gaz satış fiyatlarını Ocak-Aralık 2021 döneminde, konutlar ve küçük işyerleri için yüzde 17,8, büyük sanayi için yüzde 197 ve elektrik santralları için de yüzde 239 artırdığını anımsatarak şöyle devam etti:

‘ELEKTRİKTEKİ ARTIŞIN DA GEREKÇESİ OLACAK’

“İktidar, erken seçim hazırlıkları nedeniyle konutlar için doğal gaz fiyat artışların sınırlı tutmuş olsa da, sanayi kuruluşları maliyetlerinin arttığı gerekçesi ile ürün fiyatlarına zam yapmıştır.

2021’de toplam elektrik üretiminin üçte birini karşılayan doğal gaz santrallarının gaz alım fiyatlarındaki yüksek artış, elektrik fiyatlarının artışının da gerekçesi olacaktır.”

İlginizi Çekebilir Dolar neden düştü?

İlginizi Çekebilir Dolar ve Euro'da sert çözülme: TL'ye garantili mevduat dopingi

İlginizi Çekebilir Gram altın 650 TL'nin altını gördü