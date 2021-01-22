Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Bugün iç piyasada takip edilecek veri gündemi bulunmazken, küresel piyasalar ve Türkiye piyasası kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin olası not güncellemesi takip edilecek.

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 17’de sabit tutarken, sıkı duruşu “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceğine ve gerekirse “ilave parasal sıkılaşma” yapacağına dikkat çekti.

Piyasalarda genel beklenti faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi. Azınlık beklenti ise yılın ilk çeyreğinde enflasyonda yaşanacak yükseliş nedeniyle yeni bir artırım olabileceği yönündeydi.

Bankacılar TCMB’nin PPK metninde enflasyonu düşürme kararlılığına dikkat çekerken, uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği sözlü yönlendirmenin de piyasada kabul gördüğünü ve bunun önemli olduğunu belirttiler. Piyasalarda dünkü kararın ardından faiz indirimi beklentilerinin bir miktar ötelenmesi de gündemde.

Bankacılar PPK kararının ardından TCMB’nin ay sonunda gerçekleştireceği enflasyon raporunu izleyecekler. Enflasyon 2020 yılını yüzde 14.6 seviyesinde tamamlarken, yılın ilk çeyreğinde de enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor.

Citi dün yayımladığı raporda, enflasyonun düşüşe geçmeden önce Nisan ayında yüzde 16 ya da üzerinde oluşacağını, yıl sonunda ise yüzde 11.5’e düşeceğini öngördü.

TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyon tahminini bir “ara hedef” olarak ilan etmiş ve para politikasının da bu hedefe ulaşmak için dizayn edileceğini söylemişti. Tahmin, önümüzdeki hafta enflasyon raporu ile güncellenecek.

Piyasanın beklentisi enflasyonun tek haneye düşemeyeceği, yılı yüzde 11-12 bandında bitireceği yönünde. Piyasalar önümüzdeki hafta enflasyon raporunda kendi tahminleri ile TCMB arasındaki farkın nasıl kapanacağını, bunun piyasa fiyatlamalarına etkisini takip edecekler.

Küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD’de iş başına gelen Joe Biden yönetimini olumlu karşılayarak riskli para birimlerine yönelmeleri ve pandeminin toparlanmasının doları daha da düşürebileceğine yönelik tahminlerle bu yılki en kötü haftasını tamamlamaya hazırlanıyor.

Dolar, euro karşısında bu hafta yüzde 0.8 civarında gerilerken, bugün haftanın en düşük seviyesi olan 1.2173’ü gördü. Öte yandan dolar endeksi haftalık bazda aynı oranda düşüş yaşarken, bu sabah Asya seansında 90.075 seviyesinde yatay seyretti.

Asya borsaları, yatırımcıların ABD’de büyük bir mali canlandırma planı beklentisiyle yükselen borsalardan elde ettikleri kârın bir bölümünü realize etmeleriyle rekor seviyelerden geriledi.

DÖVİZ AÇIK POZİSYONLARI AZALIYOR

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 323/329 seviyesinde.

Öte yandan kamu bankalarının 2020 ortasında 12 milyar doları aşan döviz açık pozisyonu 15 Ocak haftası itibarıyla 400 milyon doların da altına inmiş durumda.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde endeksin dün en yüksek 1582 gördükten sonra 1551'e gerileyerek gün içi en düşük seviyeden kapanış gerçekleştirdiği belirtilerek, “Dünkü düşüş sonrasında bugün tepki ile açılış görebiliriz ama tepkinin 1558 ile sınırlı kalmasını, 1535- 1558 arasında dengelenme sonrasında ise 1570'e doğru toparlanma bekleyebiliriz.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde kurun Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası 7.34’e kadar düştüğpü hatırlatılarak, “TCMB beklendiği gibi dün yüzde 17.00 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi. Bu kararın ve değer kaybeden dolar endeksinin etkisiyle dolar/TL 7.3474'e kadar geri çekildi. Geri çekilmenin devamında 7.2060 ve 7.0550 destek oluşturabilir. Dolar lehine işlemlerde ise 7.4000 ve 7.5000 direnç olarak takip edilebilir.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın kazanımlarını korumaya çalışıyor. Biden yönetiminin atacağı mali adımların dolar üzerinde baskı unsuru olarak çalışacağına dair beklentiler değerli metallerin göreceli olarak güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlasa da hafta içindeki zirve seviyelerden uzaklaşmış durumdayız.

1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin enflasyon beklentilerini yukarı çekme potansiyeli enflasyona karşı hedge olarak da kullanılan değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratıyor. Ancak söz konusu paketin ne kadarının

Kongre'den onay alacağının belirsiz olduğunu unutmamak gerekiyor.

Teknik açıdan baktığımızda ise 1865 dolar seviyesinin önemini koruduğunu görüyoruz. Öyle ki, bu seviyenin üzerindeki rakamlar kısa vadede daha yüksek seviyelere kapı aralayabileceği gibi altındaki kapanışlar ise tam tersi bir senaryo yaratabilir.