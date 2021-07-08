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Dolar kaç TL oldu? 8 Temmuz 2021 Döviz kurları

Hafta başında döviz kurlarında düşüş yaşanırken Amerikan Merkez Bankası (FED), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 2021 Haziran tutanaklarını yayımlamasından sonra 8 Temmuz 2021 tarihinde döviz kurlarında yükseliş gözlemlendi. 8 Temmuz akşam saatlerinde son durum nasıl?

Güncellenme: 19:31, 08/07/2021
HaberlerEkonomi
Dolar kaç TL oldu? 8 Temmuz 2021 Döviz kurları

Amerika Merkez Bankası (FED) yayımladığı tutanaklarında “para politikasının destekleyeceği kalmaya” devam edeceği açıklamasından sonra dolarda yükseliş yaşandı. Türkiye’de döviz kurlarında akşam saatlerinde son durum nasıl?

Dolar ne kadar?

Dolar, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,69 TL, satış 8,69 TL. Yükseliş oranı % 0.05.

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Euro ne kadar?

Euro, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,30 TL, satış 10,32 TL. Yükseliş oranı % 0.06.

İngiliz Sterlini ne kadar?

İngiliz Sterlini, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,98 TL, satış 11,99 TL. Yükseliş oranı % 0.04.

İsviçre Frangı ne kadar?

İsviçre Frangı, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,48 TL, satış 9,51 TL. Yükseliş oranı % 1.39.

Kanada Doları ne kadar?

Kanada Doları, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,93 TL, satış 6,93 TL. Düşüş oranı % 0.3

Rus Rublesi ne kadar?

Rus Rublesi, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,11 TL, satış 0,11 TL. Düşüş oranı % 0.1

Yayınlanma Tarihi:19:30,