Dolar kaç TL oldu? 8 Temmuz 2021 Döviz kurları

Amerika Merkez Bankası (FED) yayımladığı tutanaklarında “para politikasının destekleyeceği kalmaya” devam edeceği açıklamasından sonra dolarda yükseliş yaşandı. Türkiye’de döviz kurlarında akşam saatlerinde son durum nasıl?
Dolar, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,69 TL, satış 8,69 TL. Yükseliş oranı % 0.05.
Euro, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,30 TL, satış 10,32 TL. Yükseliş oranı % 0.06.
İngiliz Sterlini, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,98 TL, satış 11,99 TL. Yükseliş oranı % 0.04.
İsviçre Frangı, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,48 TL, satış 9,51 TL. Yükseliş oranı % 1.39.
Kanada Doları, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,93 TL, satış 6,93 TL. Düşüş oranı % 0.3
Rus Rublesi, 8 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,11 TL, satış 0,11 TL. Düşüş oranı % 0.1