Dolar neden yükseldi, Thodex skandalı etkiledi mi?

Türkiye güne yerli kripto para borsası Thodex skandalı ve TL’de yeni bir değer kaybı dalgasıyla uyandı.

Yaklaşık 400 bine yakın kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in internet sitesinde işlemlerin durmasının ardından şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in önceki gün İstanbul’dan Arnavutluk’a kaçtığı ortaya çıkarken, yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto parayı da beraberinde götürdüğü iddia edildi.

Dolar/TL kuru da sabah saatlerinde 8,18’den 8,36’ya fırladı. Euro/TL’de de 9,85’ten 10,08’e sert sıçrama görüldü.

Peki, döviz kurlarındaki artışın nedenleri ne, Thodex skandalıyla birlikte kripto para borsalarında yaşanan panik ve satışların TL’deki değer kaybında etkisi var mı? Uzmanlar, bu konuda sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtladı.

‘BUGÜNKÜ KUR HAREKETİNDE ETKİLİ DEĞİL AMA…’

Ekonomist ve Sparta&Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan, son yıllarda TL’den kripto paralara geçişin kur hareketinde etkili olduğunu ancak bugünkü harekette Thodex skandalının etkili olmadığını dile getirdi.

Yasal altyapısı olmayan kripto para platformlarına milyonlarca vatandaşın para yatırdığını, TL’den kripto paralara geçiş olduğunu, devletin uzun süre bu duruma seyirci kaldığını belirten Özarslan, son günlerde TL’nin değer kaybetmesinde ise Merkez Bankası’na (TCMB) güvensizliğin etkili olduğunu söyledi.

Piyasada “Enflasyon yüksek gelse bile TCMB sıkı duruşu sürdürmeyecek” beklentisi kaynaklı tedirginlik olduğunu, bunun da döviz kurlarını yukarı yönlü baskıladığını belirten Özarslan, TCMB rezervlerinin az olmasının da hareket alanını daralttığını vurguladı.

‘ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ ETKİLİ’

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol de bugünkü kur yükselişinde Thodex skandalının etkisi olmadığını belirtti.

Demirkol, kur yükselişinde, nisan enflasyon rakamının yüzde 17’nin üzerinde geleceği ve borsada düşüşün devam edeceği beklentisinin yanı sıra kripto paralardaki değer kaybıyla birlikte likiditenin dövize kaymasının kur yükselişinde etkili olduğunu söyledi.

‘BAĞLANTI YOK’

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, bugünkü kur yükseliş ile kripto para borsalarından çıkış arasında bağlantı olamayacağını dile getirdi.

Yılmaz, ABD’nin Türkiye’yi F35 programından resmi olarak çıkarmasının bugünkü kur yükselişinde etkili olduğunu, teknik olarak dolar/TL’de 8,21 seviyesi kırılınca alış geldiğini dile getirdi.

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