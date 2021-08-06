Dolar/TL’de yükseliş sürüyor

Salı günü 8,30'a kadar gerileyen dolar/TL kuru, bugün 8,61'i gördü. Erdoğan'ın "faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz" açıklaması TL'deki değer kaybında etkili oluyor. Dolar endeksinde son günlerdeki yükseliş de kur da etkili.

SOZCU.COM.TR

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3 Ağustos Salı günü 8,30'a kadar gerileyen dolar/TL bugün 8,61’i gördü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam katıldığı canlı yayındaki enflasyon ve faizle ilgili açıklamaları kur yükselişinde etkili oldu.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde 8,46 seviyesindeki kur, konuşma sonrasında yükselişe geçmiş ve dün sabah 8,57'yi görmüştü.

Erdoğan, önceki akşam “Buradan ben de herhalde sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz.” demişti.

Erdoğan'ın enflasyonun yüzde 19'u aşmaması için TÜİK'e mi yoksa faiz artırmaması için TCMB'ye mi mesaj verdiği konusu ekonomistler arasında soru işaretlerine neden olmuştu.

Erdoğan daha önce de birçok kez, ekonomistlerin paylaşmadığı “faiz sebep enflasyon neticedir” tezini dile getirmiş ve TL'de sert değer kayıplarına neden olmuştu.

FAİZ VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Salı günü açıklanan Temmuz enflasyonunun yüzde 18,95 ile beklentileri aşması ve yüzde 19 seviyesindeki Merkez Bankası (TCMB) yaklaşması, “erken faiz indirimi penceresi tamamen kapandı” yorumuyla piyasada iyimserliğe ve kurda düşüşe neden olurken, bir yandan da önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da yükseleceğine dair beklentiler ve para politikasına dair devam eden endişeler kurda baskı yaratmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma konusunda acele etmeyeceğine dair mesajları da bir süredir doların görece zayıf seyretmesine neden olmuş ve bu da TL'yi desteklemişti.

Ancak Fed üyelerinden gelen ve yakın zamanda varlık alımlarını azaltma sürecinin başlayabileceğine dair açıklamalar sonrasında dolar endeksindeki yükseliş de TL’de değer kaybında etkili oldu.

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