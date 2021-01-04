Dolar yeni yıla nasıl başladı? Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine kasım ayı itibarıyla ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yeniden yönelmesi ile TL cinsi yatırım araçları ve CDS kasım itibarıyla belirgin değer kazanımları kaydetmeye başladı.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL Kasım başında Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükselmişti.

TL, dolar karşısında kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 düzeyinde oldu.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan düşüşünü sürdürüyor. CDS bu sabah 299/309 seviyesinde.

ENFLASYON TAKİP EDİLECEK

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Bugün piyasada enflasyon verileri takip edilecek. Kasım ayı verisi TCMB’nin Aralık ayında yaptığı faiz artışının işaretlerini içermişti. Bu kapsamda veriler yeni bir sıkılaştırma ihtiyacı doğurup doğurmayacağı açısından önemli. Beklentimiz yeni bir sıkılaştırmaya ihtiyaç olmayacağı yönünde” dedi ve ekledi:

“Hazine’nin bugün başlayacağı yoğun borçlanma programındaki yabancı ilgisi de takip edilecek başlıklar arasında. Küresel piyasalarda zayıf dolara yönelik fiyatlamanın devam etmesi TL açısından pozitif.”

SWAPTA GECELİK VADEDE NEGATİF FAİZ BELİRGİNLEŞİYOR

Piyasada takip edilen bir diğer konu ise swap piyasasında negatif TL faizi. TL’nin Londra swap piyasasında gecelik faizi yabancı yatırımcı için cazip olarak kabul edilmeyen -%24 seviyesinde. Yabancıların swap kanalıyla TL’de kalmasının cazip gelebilmesi ve Londra piyasalarında TL’nin gerçek faizinin oluşabilmesi için swap sınırlamalarının bir kez daha gevşetilmesi bekleniyor.

BDDK’nın swap kısıtlamaları vadeye göre farklılaşıyor. Bankacılar en kısa vadede Türk bankalarının swap sınırına ulaşmasına rağmen uzun vadelilerde tüm sınırın aşılmadığına da dikkat çekiyorlar. Swap sınırlamalarının gevşetilmesi bankaların tercihine göre TCMB rezervlerini düşürebiliyor.

Öte yandan TCMB bugün swap verilerini de günlük olarak açıklamaya başlayacak.

HAZİNE YÜKLÜ BORÇLANMA PROGRAMINA İKİ İHALE İLE BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 ve 5 yıl vadeli gösterge tahvillerin yeniden ihraçları ile yoğun borçlanma programına başlayacak.

Hazine Ocak ayında 37.2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 24.4 milyar TL’si piyasadan toplam 25.4 milyar TL’lik iç borçlanma öngörüyor. Şubat’ta 45.8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 37.7 milyar TL’si piyasadan 40.4 milyar TL’lik iç borçlanma öngörüyor.

Mart ayında ise 31.2 milyar TL iç borç servisine karşılık 30 milyar TL’si piyasadan 31.1 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

Bankacılar yılın gün ya da haftalarında Hazine’nin eurobond borçlanmasına çıkmasını da bekliyorlar.

BORSA

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde yılın açılışında görünümün olumlu olduğu belirtilerek, “BIST100’de 1470 destek seviyesi üzerinde ilk planda 1485 ve devamında da 1500 seviyeleri direnç konumunda, rekor seviyelere yakın kapanış sonrasında yıl başlarken pozitif seyir devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde, dolar/TL’nin Asya seansında stabil kaldığı ve bir miktar da TL lehine hareket ederek 7.36 seviyelerinde fiyatlandığı belirtilerek, “Gün içerisinde 200 günlük hareketli ortalamayı izlemeye devam edeceğiz. Bu ortalamanın birkaç günlük mum ile kırılması TL lehine hareketleri güçlendirebilir. Olası tepkilerde ise son dönemdeki düşüşü izleyen 8 günlük ortalamaya direnç hattı olarak izlenebilir. Bu ortalama şu an 7.50 seviyelerine denk gelmekte.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Çarşamba günü ABD Dolar’ındaki zayıf görünüm ve Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrası değerli metalde tepki alımları gözlenmişti.

Yılın son işlem gününde ise ABD Dolar’ındaki yatay görünüm ve teşvik paketi gelişmeleri ons altına destek olmayı sürdürürken, risk iştahında gözlenen toparlanma değerli metalde yatay hareketlerin devam etmesine neden oldu.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1920 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1910, 1900 ve 1890 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir.

Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1928, 1937 ve 1946 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.