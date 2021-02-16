Dolarda direnç kırılacak mı?

Türk Lirası, dolar karşısında ekonomi yönetiminde kasım ayında yaşanan değişimden sonra yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi dört yılda yaşanan yüzde 60'ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi. Dolar 6 ay sonra 6.9495 lirayı görerek psikolojik eşik kabul edilen 7 liranın altına indi.

Uluslararası kuruluşlar dolarda 6.80 lira seviyelerine işaret ederken, kurda “6.80 kalesi” geçit verecek mi diye uzmanlara sorduk. Kısa vadeli göstergelerin kurda 6.80-6.85 lira seviyelerini desteklediğini belirten Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün, bu seviyelerin 2021'in en düşük seviyeleri olabileceğine dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın adımlarının kurdaki düşüşü desteklediğini, ancak yapısal reformlar ve anayasa paketinden ne çıkacağının önemli olacağını söyleyen Bolgün, “TL'ye güven henüz başlamadı, dövize yönelimin yıl içinde artma ihtimali de var. ABD ile ilişkiler ve Avrupa Birliği'nin yaptırım riski baskı yaratıyor” dedi.

RİSK PRİMİ KURA EŞLİK ETMİYOR

GCM Yatırım Araştırma Müdür Dr. Tuğberk Çitilci, Türkiye'nin kredi iflas risk priminin (CDS), kurdaki aşağı yönlü harekete paralel olmadığına işaret ederek, “5 yıllık risk primimiz 280-300 baz puan seviyelerinde. Dolarda 7 liranın altındaki dip arayışlarında CDS'lerin Ocak-Şubat 2020 dönemindeki 240-250 bölgesinde olması gerekir. ABD ve AB ile olan ilişkiler CDS'in aşağı yönlü gelme potansiyelini sınırlıyor” dedi.