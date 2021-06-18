Düğün sektörü memnun kalmadı

Düğün, davet ve etkinlik sektörü, 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamalı biçimde açıldı. 15 Haziran'dan itibaren de yemek servisine izin verildi. Ancak sektör bu kararları yetersiz buldu. Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu Başkanı Murat Köksal, saat 22.00'deki sokağa çıkma yasağının düğün ve etkinliklerde yemek servisi yapılmasına olanak vermediğini dile getirdi.

Köksal yaptığı açıklamada, “15 Haziran'dan itibaren düğünlerde yemek servisine izin verilmesi sevindirici ama yeterli değildir. Saat 22.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı düğünlerde ve diğer etkinliklerde yemek sevisinin yapılmasına izin vermemektedir. Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulaması düğün ve etkinlik sektörünün en değerli ikinci gününde istihdam ve ekonomik değer kaybına sebep olmaktadır. Normalleşme, festival, kongre gibi, tüm etkinlik türlerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Etkinlik sektörünün tüm çalışanlarına da aşı uygulamasında öncelik verilmelidir. Sektör çalışanlarına akşam sokağa çıkma yasaklarında muafiyet de uygulanmalıdır” diye konuştu.