Dünya yeşile geçerken Türkiye seyrediyor

Pandemi küresel ekonomiyi derinden sarsarken, temiz enerji hedefleri ise aksamadan devam ediyor. Dünyanın önde gelen 300 dev şirketi, temiz enerji taahhüdünde bulunan RE100 inisiyatifine katılırken, Türkiye'den herhangi bir şirket burada yer almadı.

Ayrıca Avrupa'nın önde gelen 15 otomotiv üreticisi, günümüzde 225 bin olan elektrikli şarj istasyonu sayısının 2030'da 3 milyona çıkarılması için çağrıda bulundu. Türkiye'nin ise ne elektrikli araca geçiş ne de altyapı konusunda bir planı bulunmuyor.

TEMİZ KAYNAKLAR

RE100 inisiyatifinin içinde ABD'den Avrupa'ya ve Uzak Doğu'ya kadar bilinen dev şirketler bulunuyor. Bunların arasında Facebook, 3M, Apple, Chanel, Schneider Electric, Starbucks, BMW, Commerzbank, Nikon ve Nestle gibi küresel değeri trilyonlarca doları bulan markalar yer alıyor. Burada yer alan şirketler, RE100 taahhütleri çerçevesinde 2030, 2040 ve 2050 gibi dönemler için yeşil enerjiye geçme planlarını ilan ediyorlar. Üye şirketlerin planları incelendiğinde pek çoğunun enerji kullanımının yüzde 100'ünü temiz kaynaklardan sağlayacağını taahhüt ettiği görülüyor.

RE100 üyesi şirketlerin yenilenebilir enerji taahhüdünde bulunması, bunlarla iş yapan veya tedarik mal sağlayan diğer şirketleri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü ara mal ve hammadde tedarikinde şirketlerden temiz üretim taleplerinde bulunulabilecek. RE100'de yer alan markaların dünya üzerinde 175 ülkeye doğrudan hitap ettiği düşünüldüğünde, bunlarla çalışacak firmaların ve ülkelerin de temiz enerji konusunda atılım yapması gerekiyor.

BÜYÜK YATIRIMLAR VAR

Elektrikli araçlar konusunda ise Avrupa'daki üreticiler daha hızlı hareket edilmesini istiyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) Avrupa Birliği'ne yaptığı çağrıda, altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı. ACEA Başkanı ve BMW CEO'su Oliver Zipse, konu ile ilgili, “Sektörümüzün alternatif motorlu araçlara yaptığı büyük yatırımlar var ve bunların karşılığı oluyor. Nitekim, geçen yıl AB'ye kayıtlı her 10 arabadan biri elektrikli oldu. Ancak bu eğilimin sürmesi, hükümetlerin altyapıya yatırımlar yapmasına bağlı” ifadelerini kullandı.

Avrupa temiz hava için hedefleri büyüttü

Avrupa Birliği temiz enerjiye geçiş konusunda yeni regülasyonları devreye alıyor. Buna göre, 2030 yılında emisyon salımını azaltma hedefi yüzde 55'e çıkarıldı.

Daha önce hazırlanan planda bu hedef yüzde 40 seviyesindeydi. Ancak bu oran yine de çevre örgütlerinin taleplerinin altında kaldı. Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda 2050 yılına kadar hava sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor ve bu doğrultuda emisyon salımlarını azaltmak büyük önem taşıyor. Bununla birlikte şirketlerin kendi inisiyatifleriyle temiz enerjiye geçmelerinin, karbon salımlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı ifade ediliyor.