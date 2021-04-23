Pamuktan buğdaya hammadde fiyatları uçuşa geçti, zam yağmuru geliyor

Dünya genelinde hammadde fiyatlarında son dönemde yaşanan sert artışlar, birçok tüketici ürününde fiyat artışlarını beraberinde getiriyor.

Hammadde fiyatlarındaki artışın yavaş yavaş tüketiciye yansımaya başladığını belirten Business Insider'den Will Daniel, Coca-Cola'dan bebek bezine kadar hemen her ürünün maliyetinin arttığını, tüketici fiyatlarının da artmaya başladığını yazdı.

Son bir yılda ABD'de dolar cinsi vadeli fiyatlarda artış oranları, mısırda yüzde 96, pamukta yüzde 54 ve buğdayda yüzde 50'ya ulaştı. Pazartesi günü zirveye ulaşan vadeli kereste fiyatlarında son bir yıldaki artış yüzde 265 oldu.

DEV ŞİRKETLERDEN ZAM AÇIKLAMALARI

ABD'de hijyenik ürünler üreticisi Kimberly-Clark, temizlik maddeleri ile kişisel bakım ve hijyen ürünleri üreticisi P&G, içecek ve dondurma malzemeleri üreticis J. M. Smucker, gıda üreticisi General Mills fiyat artışlarına gideceklerini açıkladı.

Coca-Cola CEO'su James Quincey, hafta başında yaptığı açıklamada, hammadde fiyatlarındaki artışlar nedeniyle maliyetlerin arttığını, ürün fiyatlarında artışa gideceklerini duyurmuştu.

Kimberly-Clark, Kuzey Amerika pazarında ürünlerinde haziran sonuna kadar düşük ve yüksek tek haneli oranda artışa gideceğini açıkladı.

Türkiye'de birçok ürünü satılan P&G, dün yaptığı açıklamada, bebek bakımı, kadın bakımı ve yetişkin inkontinans ürünlerinde eylülde zam planladıklarını açıkladı.

FED’E ENFLASYON MEKTUBU

Hammadde ve tüketici ürünü fiyatlarındaki artış, ABD'de bazı uzmanları ve senatörleri enflasyon konusunda endişelendirirken, Senatör Rick Scott, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a martta bu konuda bir mektup yazmıştı.

Mektuba yanıtında Powell, tahvil alım programına ve gevşek para politikasına devam edeceklerini ancak enflasyonun yüzde 2’nin oldukça üzerine çıkmasını ve uzunca bir süre yüzde 2’nin üzerinde bulunan enflasyon da istemediklerini belirtmişti.

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